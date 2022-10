Wölfe im Ammertal gesichtet - ein Foto zeigt zwei Exemplare

Von: Josef Hornsteiner

Mindestens zwei verschiedene Exemplare sind von einer Wildkamera im Ammertal abgelichtet und somit nachgewiesen worden.

Bad Kohlgrub – Es ist eine kleine Sensation. Tatsächlich sind gleich zwei Mal hintereinander Wölfe im Ammertal abgelichtet worden – ein Foto zeigt sogar zwei Wölfe auf einem Bild. Das Landesamt für Umwelt bestätigt in seinem Monitoring-System die Nachweise, dass mehr als ein Wolf im Ammertal umhergestreunt ist.

Unbeliebte Zeitgenossen: Im Ammertal sind nachweislich Wölfe unterwegs gewesen. Hier zwei Exemplare aus einem Tierpark in Lohberg. SYMBO © dpa

Der Behörde zufolge entstand das erste Foto am 10. September im Gebiet zwischen Ammertal und dem Murnauer Moos. Auf einer Wiese hat ein privater Jagdpächter eine Wildtierkamera installiert. Er möchte anonym bleiben, das Bild nicht zur Verfügung stellen. Auch wo genau das Foto entstanden ist, soll nicht öffentlich werden. „Zu kontrovers, zu emotional und oft auch zu irrational“ würde das Thema Wolf geführt.

Wölfe in Bayern: „Wenn es sich um ein Pärchen handelt, werden sowieso bald noch mehr da sein“

Das zweite Bild vom 23. September entstand in unmittelbarer Nähe zur ersten Fotostelle. „Das ist selten, dass gleich mehrere Tiere auf einem Bild abgelichtet werden“, sagt Anton Degele, Vorsitzender der Jagdgenossen Bad Kohlgrub. Dass Wölfe auch durch das Ammertal streifen, sei dagegen weniger selten. „Wenn es sich um ein Pärchen handelt, werden sowieso bald noch mehr da sein“, befürchtet er. Wölfe tragen ihren Nachwuchs etwa zehn Wochen aus. Ein Wurf besteht aus vier bis fünf Welpen.

Ob es sich um ein Paar oder bereits um ein ganzes Rudel handelt, da möchte das Landesamt für Umwelt (LfU) noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, sagt ein Pressesprecher. Zwar seien Fotos „hard facts“, also harte Fakten, wie er erklärt. Hinweise auf Wölfe werden nach den sogenannten SCALP-Kriterien bewertet. Die Bilder am Rand vom Ammertal gelten als C1, also als bewiesen. Dazu zählen Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis oder eben Bildmaterial. C2 hingegen sind „soft facts – confirmed“, also bestätigte Hinweise für ein Ereignis wie einem Riss oder einer Spur durch eine erfahrene Person wie beispielsweise einem Jäger. C3 sind hingegen nicht bestätigte Hinweise („soft facts – unconfirmed“), die nicht überprüft werden können.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Obwohl es sich bei den Fotos um die Kategorie C1 handelt, „lassen sich einzelne Wolfsindividuen auf Bildern nur äußerst schwer und sehr selten voneinander unterscheiden“, sagt ein LfU-Sprecher. Das gelinge nur, wenn sehr markante Erkennungsmerkmale vorhanden sind, beispielsweise eine unverwechselbare Zeichnung. „Solche markanten Details sind im vorliegenden Fall aufgrund der Bildqualität der Wildtieraufnahmen nicht erkennbar.“ Ein Rückschluss, ob es sich bei den Bildern vom 10. und 23. September um das selbe Individuum handelt, „ist auf Basis der Fotonachweise daher nicht möglich“.

Allerdings fügt der Sprecher an, dass ein Wolf als standorttreu gilt, „wenn dieser über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nachgewiesen wird oder eine Reproduktion belegt ist“ – also dieser Nachwuchs bekommt. Für das Gebiet Ammertal/Murnauer Moos sei dies aufgrund der bislang vorliegenden Nachweise aber nicht der Fall.

Hinweise zum Wolf Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat im Zuge seines Wildtiermanagements für große Beutegreifer ein Monitoring-System eingeführt. Auf einer Homepage sind sämtliche Nachweise und Sichtungen öffentlich zugänglich. Zudem gibt es weitere Informationen rund um den Wolf und den Bären in der Region. Die Daten sind zu finden unter www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/Wolf.