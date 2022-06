Mercedes-Fahrerin rauscht in A92-Baustelle: 59-Jährige schwer verletzt, Autobahn stundenlang gesperrt

Von: Armin Forster

Die A92 war am Montagmorgen stundenlang gesperrt. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein schwerer Unfall hat sich am Montag auf einer Baustelle der A92 zwischen Moosburg und Landshut ereignet. Dabei wurde eine 59-Jährige erheblich verletzt.

Moosburg - Der Baustellenabschnitt glich einen Trümmerfeld, als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen: In den frühen Morgenstunden des Montags hat sich auf der Autobahn A92 München-Deggendorf auf Höhe Bruckberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 59-Jährige erheblich verletzt.

A92: Autofahrerin verletzt sich bei Unfall am Montagmorgen schwer

Wie die Beamten der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar berichten, war die Deggendorferin gegen 1.50 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse in Richtung ihrer Heimatstadt unterwegs, als sie sich dem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Landshut-West näherte. Aus noch ungeklärter Ursache und offenbar ohne Fremdbeteiligung kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und touchierte am Baustellenbeginn zunächst mehrere Warnbaken. Die 59-Jährige versuchte noch, gegenzusteuern, prallte dabei jedoch frontal gegen die rechte Leitplanke und kam erneut ins Schleudern. Dadurch kollidierte sie mehrfach mit der rechten und der linken Leitplanke.

Unfall auf A92 bei Bruckberg: Stundenlange Vollsperrung in beiden Richtungen

Durch den Unfall erlitt die Mercedes-Fahrerin schwere Verletzungen, die laut Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weil die A92 auf mehreren Hundert Metern stark verwüstet war, mussten beide Richtungsfahrbahnen komplett gesperrt werden. Die Fahrtrichtung München konnte gegen 4 Uhr wieder freigegeben werden. Die Sperre in Richtung Deggendorf dauerte aufgrund der Reinigungsarbeiten noch bis 5.30 Uhr. Vor Ort waren die Feuerwehren Landshut, Münchnerau, Altdorf, Pfettrach und Moosburg eingesetzt.

Der Mercedes wurde komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei spricht nach ersten Schätzungen von einem Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Hinweise auf Einflüsse von Alkohol oder Drogen gibt es laut Polizei nicht, allerdings deuten erste Ermittlungen auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit hin. Am Baustellenbeginn gilt Tempo 60.

