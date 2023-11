Messerattacke auf offener Straße: 25-Jähriger sticht auf 52-Jährigen ein – Opfer wird notoperiert

Von: Elisa Buhrke

Ein 25-Jähriger hat in Garmisch-Partenkirchen mit einem Messer auf einen 52-Jährigen eingestochen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. (Symbolbild) © IMAGO / Lars Berg

Ein 25-Jähriger hat in Garmisch-Partenkirchen auf einen 52-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Garmisch-Partenkirchen - Eine brutale Messerattacke hat sich am Donnerstagmorgen, 9. November, auf offener Straße in Garmisch-Partenkirchen ereignet. Ein 25-jähriger Mann soll in der Zirbelkopfstraße mehrfach auf einen 52-Jährigen eingestochen und ihn damit schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Auf offener Straße: 25-Jähriger sticht mit Messer auf 52-Jährigen ein

Gegen 6.45 Uhr wurde die Polizei durch einen Notruf alarmiert. Eine Zeugin berichtete von einem jungen Erwachsenen, der auf der Zirbelkopfstraße auf einen anderen Mann mit einem Messer einstach. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen, der erheblichen Widerstand leistete und die Beamten beleidigte.

Das Opfer, ein 52-jähriger Deutscher aus der Marktgemeinde, erlitt bei der Messerattacke diverse schwere Stich- und Schnittverletzungen. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht, wo er derzeit notoperiert wird.

Polizei ermittelt gegen Mann aus Garmisch-Partenkirchen wegen versuchter Tötung

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger Deutscher aus Garmisch-Partenkirchen, wurde der Kriminalpolizei übergeben. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen ihn.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Neben der Tatortarbeit werden im Laufe des Tages Befragungen, Vernehmungen und erste forensische Untersuchungen durchgeführt. Der 25-Jährige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

