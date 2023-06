Hund Samy leuchtet plötzlich hellgrün in der Nacht – „Bin richtig erschrocken, weil es so hell war“

Von: Magdalena Höcherl

An Bayerns Nachthimmel war der Meteorit deutlich zu erkennen, wie diese Aufnahme aus Nürnberg zeigt. © Daniel Neumann

Über Bayern war in der Nacht zum Dienstag ein Meteorit zu sehen. Eine Freisingerin erlebte das Spektakel hautnah - und traute ihren Augen kaum.

Freising – Für Furore in Freising sorgte am späten Montagabend ein Spektakel am Nachthimmel. Über dem Freistaat ist in der Nacht zum Dienstag mindestens ein Meteorit niedergegangen.

Meteorit entdeckt: „Bin richtig erschrocken“

Eine, die das Schauspiel mit eigenen Augen erlebt hat, ist Jeanette Burkard aus Freising. Die 32-Jährige war kurz vor 23 Uhr mit Freund Thomas und Hund „Samy“ auf der nächtlichen Gassirunde in Lerchenfeld unterwegs. „Es war schon sehr dunkel und der Weg nahe Texas Instruments, wo wir immer spazieren, ist auch nicht besonders gut beleuchtet“, berichtet die Accountmanagerin dem Freisinger Tagblatt. Doch der weiße „Samy“ leuchtete in der Dunkelheit plötzlich hellgrün. „Ich bin richtig erschrocken, weil es auf einmal so hell war.“

Statt Meteorit erst Rakete vermutet

Burkard blickte zum Himmel und sah „etwas, das wie eine Sternschnuppe aussah – nur viel, viel größer, näher und grünlich“. Vor Schreck packte sie ihren Freund am Arm. „Wir dachten zuerst, es sei eine Rakete.“ Aber nach nur etwa sieben Sekunden sei das völlig lautlose Spektakel wieder vorbei gewesen. „Da haben wir dann schon vermutet, dass es ein Meteorit sein könnte, der verglüht ist.“ Und obwohl der Freisingerin zuerst vor allem der Schreck in den Gliedern saß, berichtete sie tags darauf nahezu begeistert von dem Erlebnis. Denn so etwas sieht man nicht alle Tage – vor allem nicht so nah.

