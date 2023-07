Metzgermeister kämpfen um Nachwuchs: „Schwierig, wenn die Politik gegen dich arbeitet“

„Das sind die Stützen unserer Nation“

+ © arp Haben ihre Metzgerlehre erfolgreich abgeschlossen: Die sieben Auszubildenden (vorne, v. li.) Florian Liebl, Valentin Brommer, Rudi Kramer jun., Katharina Spiel, Carolin Pfleger, Ludwig Ehrtmann und Roman Horak. Gemeinsam mit den Metzgermeistern Alexander Weikel, Hubert Gerstacker, Christian Eberl, Karlheinz Maier und Rudi Kramer (v. li.) kamen sie in Bichl zur praktischen Prüfung zusammen. © arp

Die hohe Inflation, das steigende Umweltbewusstsein und der ausbleibende Nachwuchs bereiten den Metzgern vielerorts Sorgen. Sieben Auszubildende aus dem Oberland machen den Meistern Hoffnung – doch sie fordern: Für eine echte Trendwende in der Metzgerbranche müssen auch die Verbraucher mitmachen.

Bichl – Kurz vor dem Abschluss ihrer Lehre ist den sieben Metzger-Azubis aus dem Oberland der Spaß am Beruf spürbar anzumerken. Die Noten in der praktischen Abschlussprüfung, die alle sieben jüngst absolviert haben, sprechen Bände. „Ganze viermal gab es die Traumnote 1, und dreimal die 2“, freut sich Ausbilder Alexander Weikel. Er und seine Kollegen sind mächtig stolz auf ihre Schützlinge.

„Wir stehen voll hinter unseren Azubis“: Metzgermeister stolz auf Lehrlinge

Schon beim Aufstellen fürs Foto wird das deutlich. „Das passt gut so, wir stehen voll hinter unseren Azubis“, sagt Lehrlingswart Hubert Gerstacker schmunzelnd. Die Abschlussnoten erfahren die Lehrlinge demnächst, doch alle haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist ein Hoffnungsschimmer für die Metzgermeister, deren traditionsreiches Handwerk vielerorts vom Aussterben bedroht ist. „Das sind die Stützen unserer Nation“, sagt Rudi Kramer von der gleichnamigen Landmetzgerei aus Bichl.

Sieben Auszubildende aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen haben dieses Jahr ihre Lehre abgeschlossen. Außergewöhnlich: Heuer waren zwei Frauen dabei. Bei vielen Auszubildenden gibt es eine familiäre Verbindung zum Beruf. „Mein Vater ist Metzger, mein Onkel auch“, erklärt Katharina Spiel. Damit sei ihr Weg schon vorgezeichnet gewesen.

„Ich wollte unbedingt etwas Handwerkliches machen“, meint Valentin Brommer. „In der Metzgerei arbeitet man mit Lebensmitteln, die noch dazu am Ende gut schmecken.“ In der Ausbildung werde einem beigebracht, „bewusster und nachhaltiger mit Fleisch umzugehen“ und „Respekt vor der Kreatur zu haben“, sagt Carolin Pfleger.

Tierschutz, Hygiene und ein fachgerechter Umgang mit Fleisch stehen an vorderster Stelle

„Es ist wichtig, dass das gelehrt wird“, sagt Rudi Kramer. Tierschutz, Hygiene und ein fachgerechter Umgang mit Fleisch stünden „vom ersten Tag an“ bei den Auszubildenden an vorderster Stelle. Schließlich sei es „auch von wirtschaftlichem Interesse, sauber mit dem Tier umzugehen“ und es vollständig zu verwerten. In der Ausbildung lernen die Lehrlinge den Metzger-Beruf von Grund auf, von der Schlachtung über die Verarbeitung bis zur Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren.

Nach dem Ende des zweiten Lehrjahres gibt es eine Zwischenprüfung, nach zweieinhalb Jahren müssen sich die künftigen Gesellen auf einen der Schwerpunkte Schlachten, Verkaufen oder Herstellen von Feinkost und Konserven spezialisieren. Die Abschlussprüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Bei allen sieben Azubis stand dabei das Schlachten auf dem Programm. Eine Schlüsselqualifikation, die nicht mehr viele Metzger selbst machen.

Metzger: Das vollständige Verwerten von Fleisch macht den Reiz aus

Dabei ist das vollständige Verwerten von Fleisch das, was für die künftigen Gesellen den Reiz am Beruf ausmacht. Es gebe nicht die eine, spezielle Tätigkeit, die am meisten Spaß mache, sagen sie unisono. Vielmehr sei es der Prozess, das Tier von der Schlachtung bis zur Verarbeitung zu begleiten. Bei den Endprodukten könne man sich dann kreativ ausleben.

Eine Anstellung zu finden, sei für die künftigen Metzger-Gesellen kein Problem, sagt Hubert Gerstacker. Ein Vorteil habe die prekäre Nachwuchssituation zumindest: „Eine der unnötigsten Sozialversicherungen, die unsere Azubis haben, ist die Arbeitslosenversicherung“, scherzt der Meister.

Der Traum vom eigenen Betrieb werde dagegen immer schwerer zu erfüllen, solange man nicht das familieneigene Geschäft übernehmen könne. Dafür seien allein schon die Anschaffungskosten für die Geräte eine zu große Hürde. „Für kleine Metzgereien wird es immer schwieriger, vor allem, wenn die Politik gegen dich arbeitet“, ärgert sich Gerstacker. Die Metzgermeister fordern mehr Anerkennung für das Handwerk insgesamt. Während für ein Studium keine Gebühren anfallen, koste eine Ausbildung zum Metzgermeister zwischen 8000 und 10 000 Euro. Immerhin gebe es ein Meister-BAföG, das viele bei der Ausbildung unterstütze.

Nachwuchsprobleme bei Metzgern: 2021 nur noch halb so viele Azubis wie zehn Jahre vorher

Händeringend suchen die Fleischer nach Nachwuchskräften. 2621 Ausbildungsverhältnisse zählte der Deutsche Fleischer-Verband 2021, zehn Jahre zuvor waren es noch fast 5000. Gerstacker berichtet, dass es die Metzger im Werben um die nächsten Generationen schwer haben. „Die Leute, die zu uns kommen, sind meistens sowieso schon am Metzger-Beruf interessiert.“

Auf Berufsmessen könnten die Metzger den Betrieb von der Schlachtung bis zum Endprodukt schlichtweg nicht vollständig abbilden. Leichter hätten es da andere Berufe, wie Bäcker oder Schlosser. Doch auch die Rückmeldung der Besucher auf der Handwerksmesse Anfang März in München hat den Metzgermeister enttäuscht. „Viele können leider nichts mehr mit unserem Beruf anfangen und sind verschreckt“, so Gerstacker.

Metzgermeister fordern: Verbraucher müssen ihr Konsumverhalten verändern

Die Berührungsängste seien unbegründet, meint Kramer. Er habe bereits Interessierte durch seine Metzgerei geführt. „Die waren erstaunt, wie ruhig und sauber das alles abläuft.“ Auch Schulklassen zeige er gern sein Geschäft. „Die sind total unvoreingenommen“, schwärmt Kramer. Viele Erwachsene hätten jedoch starke Vorurteile, was den Beruf des Metzgers angeht.

Metzger kämpfen um Nachwuchs: Umdenken in der Gesellschaft nötig

Von der Gesellschaft erwarten die Metzgermeister ein Umdenken. „Wir haben heute in unserem Betrieb 17 Schweine geschlachtet. Bei Tönnies sind es jeden Tag über 20 000“, sagt Kramer. Die Großindustrie sorge dafür, dass auch der Ruf der kleinen Betriebe leide. Die Azubis bekamen das selbst zu spüren. Zwar gebe es auch viel Anerkennung, meinen sie, doch viele würden auch fragen: „Wie kannst du so etwas machen?“

Auch die Wertschätzung für das Produkt Fleisch als hochwertiges Lebensmittel müsse steigen. Die Verbraucher hätten schließlich „die Marktmacht, zu beeinflussen, wie produziert wird.“ Dazu gehöre aber auch, mal etwas mehr für Fleisch auszugeben, das aus der Region stamme und unter fairen Bedingungen produziert werde. Und in Zeiten der Klimakrise könne man seinen Verbrauch auch anpassen. „Ich bin sowieso kein Freund davon, dass man jeden Tag Fleisch isst“, sagt Kramer. (vfi)

