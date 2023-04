Michelin-Stern für Regionales auf Spitzenniveau: Brauereigasthof Aying verrät sein Erfolgsrezept

Auszeichnung „Grüner Stern“

+ © wjr Setzt auf hochklassige Produkte aus der Region: Tobias Franz, erster Küchenchef im Brauereigasthof Aying. © wjr

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Wolfgang Rotzsche schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Brauereigasthof Aying ist kürzlich mit dem Grünen Stern des Guide Michelin ausgezeichnet worden. Regionalität und Nachhaltigkeit sind die Philosophie des Gasthauses.

Aying – Für einen grünen Stern gab’s sogar eine La-Ola-Welle. Der Brauereigasthof Hotel Aying ist als ein Restaurant von 16 deutschlandweit mit dem „Grünen Stern des Guide Michelin“ ausgezeichnet worden (wir berichteten). Die Auszeichnung gibt es erst seit 2020. Primär gibt es diesen Stern für Nachhaltigkeit. Geschäftsführerin Angela Inselkammer sagt im Gespräch mit dem Münchner Merkur: „Seit Jahrzehnten leben wir dieses Thema. Wir legen Wert darauf, mit regionalen Produzenten zusammenzuarbeiten.“ Das sieht erster Küchenchef Tobias Franz auch so: „Wir wollten uns keinen Grünen Stern erkochen; die Ausrichtung zur Nachhaltigkeit war immer die Philosophie im Haus.“

Michelin-Stern für Ayinger: Hochklassige Produkte aus der Region

Der Brauereigasthof, so Direktor Christian Hollweck, brachte sich selbst ins Gespräch: „Wir haben auf uns aufmerksam gemacht, weil wir glauben, dass wir die Kriterien erfüllen.“ Eine Rückmeldung gab es nicht. Heuer fasste Hollweck nach und bekam die Antwort, dass die Inspektoren bereits inkognito das Restaurant und Haus unter die Lupe genommen hatten.

Tobias Franz, der seit 2015 der erste Küchenchef im Brauereigasthof Hotel Aying ist, weiß, was in der Küche verwendet wird: „Wir haben so viele wunderbare, hochklassige Produkte in unserer Region.“ Manchmal muss er nur ins Gewächshaus oder den Garten gehen, um sich Zutaten zu holen. Das Bier und das Mineralwasser sind selbstredend aus Aying. Auch die Bienen. Zahlreiche Produkte kommen aus dem näheren oder weiteren Umland. Die Inselkammers verfügen über reichlich Waldflächen und haben eine eigene Jagd. Und Hollwecks betreiben eine eigene Rinderzucht. „Es ist doch eigentlich der Urgedanke eines Gasthauses oder Restaurants, regionale Produkte zu verwenden“, meint Tobias Franz.

Inselkammer: Regionalität ist die Zukunft

Auch seine Chefin, Angela Inselkammer, sieht das so. Sie ist ja auch DEHOGA-Präsidentin: „Wir sind diesbezüglich auch auf höheren Ebenen unterwegs, um den Dorfwirtschaften mehr und besseren Zugang zu regionalen Lebensmitteln zu verschaffen.“ Regionalität sei schlichtweg die Zukunft.

Keine Frage, auch ein Familienunternehmen müsse wirtschaftlich denken und agieren. Das eine oder andere koste seinen Preis. Aber Regionalität würde auch wieder mehr wertgeschätzt. Und natürlich gibt in einem Betrieb wie in Aying auch nicht alles ums Eck. „Einen Wolfsbarsch wird es weiterhin bei uns geben, aber auch da stellen wir uns auch die Frage, woher der Fisch stammt, wie er gelebt hat und wie er gefangen worden ist“, erklärt Hollweck.

Nachhaltigkeit wird im Haus gelebt, Küchenchef Franz nennt ein Beispiel: „Wir schälen das Gemüse, die Reste kommen in den Biomüll und dann auf den Kompost. Letztendlich haben wir wieder Erde.“ Was so simpel klingt, ist bei weitem nicht überall Standard.

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Auch kleine Produzenten wertschätzen

Angela Inselkammer freut sich, dass es auch bei Michelin ein Umdenken gab: „Früher konnte ein Restaurant gar nicht französisch genug sein. Nunmehr wird auch die regionale Küche anerkannt.“ Für Küchenchef Franz ist klar: „Die Messlatte ist natürlich mit diesem Grünen Michelin-Stern hoch. Wir wollen dieses Niveau auch halten.“

Aber – da sind sich alle einig – es geht nicht ums Verbiegen. „Wir haben eine eigene Philosophie für unseren Brauereigasthof Hotel Aying geschrieben“, lässt Angela Inselkammer wissen. Da stünden verschiedene Themenbereiche drin; ein Kapitel ist den Zulieferern gewidmet und damit auch der Nachhaltigkeit. Daran möchte das Haus festhalten. Übrigens auch an den Kontakten mit „kleinen Bauern“, die vielleicht nur mal Blumenkohl oder Ähnliches gerade anbieten können. „Da muss man aus der eignen Komfortzone heraus“, sagt Küchenchef Franz. Auch kleine Produzenten werden wertgeschätzt. Das sei, so Angela Inselkammer, eine Frage von Anerkennung und Miteinander.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.