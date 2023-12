Gold im Wert von 50.000 Euro verloren: Eigentümerin fällt es tagelang nicht auf

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Drucken Teilen

Einen spektakulären Fund hat eine 30-jährige Miesbacherin in einem Laden gemacht: In der Handtasche einer Waakirchnerin, die diese in dem Geschäft vergessen hatte, befanden sich Goldbarren im Wert von 50.000 Euro.

Miesbach - Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, fand die Angestellte aus Miesbach in einem örtlichen Geschäft die kleine Handtasche mit einigen kleinen Goldbarren und verschiedenen Münzen bereits am Donnerstag, 7. Dezember. Diese Tasche war zuvor von einer 45-jährigen Waakirchnerin dort vergessen worden.

Die junge Finderin brachte die Wertgegenstände am Folgetag zur Polizeiinspektion Miesbach. Dort wurde festgestellt, dass es sich hauptsächlich um Feingold im Wert von geschätzt 50.000 Euro handelte; unter Berücksichtigung des Goldkurses am Abgabetag.

Handtasche mit Gold in Miesbacher Geschäft entdeckt: Verfrühtes Weihnachtsgeschenk für ehrliche Finderin

Nur anhand eines handgeschriebenen Schmierzettels im Inneren der Tasche mit einem Nachnamen konnte die eigentliche Eigentümerin letztendlich ermittelt und telefonisch verständigt werden. Sie hatte den Verlust kurioserweise noch immer nicht bemerkt.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Die Wertgegenstände wurden der 45-jährigen Eigentümerin noch vor Weihnachten wieder ausgehändigt. Die ehrliche Finderin darf sich nun über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk im niedrigen vierstelligen Bereich freuen, welches sich aus dem ihr gesetzlich zustehenden Finderlohn ergab.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.