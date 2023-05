„Ein Schock“: Miete zu hoch - Wirte verlassen „Ratsstube“ in Lenggries

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Am 18. Juni haben Ronny Hinz und Elke Ullmann ihren letzten Tag in der „Ratsstube“. © Pröhl

„Am Ende waren die Geschäftsbeziehungen nicht mehr akzeptabel“: Nach drei Jahren verlassen die Wirtsleute die „Ratsstube“ in Lenggries. Sie haben schon etwas Neues gefunden.

Lenggries/Fall – In der Lenggrieser Gastronomie-Szene wird es im Sommer eine Veränderung geben: Ronny Hinz und Elke Ullmann verlassen die „Ratsstube“ an der Marktstraße, fast auf den Monat genau nach drei Jahren.

„Ratsstube“ Lenggries: Kündigung war ein Schock

Der Abschied schmerzt sie. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren hier wirklich etabliert, viele Einheimische kennen uns und kommen gerne wieder“, sagt Elke Ullmann. „Natürlich waren die Zeiten nicht immer einfach“, berichtet die Wirtin und nennt als Beispiele Lockdown und Auflagen in der Corona-Zeit sowie „explodierende Waren- und Energiepreise“. Doch nun sei auch noch die Pacht stark erhöht worden, berichtet Ullmann. „Die Geschäftsbeziehungen zwischen Hauseigentümer, der Brauerei und uns waren am Ende nicht mehr akzeptabel“, so Ullmann.

Nun habe ihnen der Verpächter, die Spaten-Löwenbräu-Gruppe, zum 30. Juni gekündigt. „Das war erstmal ein Schock“, sagt die Wirtin. Sie bedauert, dass mit Brauerei-Vertretern in den vergangenen Wochen kein persönliches Gespräch zustande gekommen sei. Zwar habe ihnen die Brauerei angeboten, bei der neuen Pachtsumme „ein bisschen“ entgegenzukommen, aber „eigentlich war das ein Witz“, sagt Ullmann. „Im Sommer hätten wir die Pacht mit Ach und Krach schaffen können, wenn der Biergarten voll ist und das Geschäft gut läuft“, sagt die Wirtin. „Aber in den Wintermonaten wäre es sich nicht ausgegangen.“ Am 18. Juni ist nun in der „Ratsstube“ der letzte Tag.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

„Ratsstube“ Lenggries: Wirte übernehmen den „Faller Hof“

Die Spaten-Löwenbräu-Gruppe möchte sich zu dem Fall nicht äußern, teilte sie auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Doch die beiden Wirtsleute haben schon etwas Neues gefunden: Sie werden die neuen Betreiber des „Faller Hof“ in Fall sein. Diese Immobilie gehört der Gemeinde Lenggries, die es wiederum an die Brauerei Reutberg verpachtet hat. Der Vertrag mit dem bisherigen Pächter sei ausgelaufen, sagt Reutberg-Geschäftsführer Stephan Höpfl. Der Kontakt zu den Wirtsleuten der „Ratsstube“ habe sich über Brauerei-Vorstand August Maerz entwickelt. „Wir sind froh, für die Wirtschaft wieder jemanden gefunden zu haben“, sagt Höpfl.

Mitte, Ende Juli wollen Ullmann und Hinz in Fall eröffnen. „Das Schöne ist: Unser gesamtes Team kommt mit“, freut sich Ullmann. Es besteht, inklusive Aushilfen, aus 19 Mitarbeitern. „Ohne sie würden wir es nicht schaffen“, sagt Ullmann. „Unser Team ist wirklich unersetzlich.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.