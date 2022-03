Schwarzbauten: Abriss von drei Häusern im Süden Münchens – Familie mit vier Kindern bald obdachlos?

Von: Carl-Christian Eick

Schöner wohnen: Ganz im Osten des Wolfratshausen Stadtteils Weidach (auf dem Foto links unten) errichtete ein Bauträger drei Einfamilienhäuser. Alle drei sind Schwarzbauten, alle drei müssen laut Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde abgerissen werden. © Hans Lippert

In Wolfratshausen haben sich drei Einfamilienhäuser als Schwarzbauten entpuppt. Die Kreisbehörde bereitet den Abriss vor, die Mieter sind entsetzt.

Wolfratshausen – Dem Bauvorhaben im Ortsteil Weidach war ein jahrelanger Streit vorausgegangen. Schließlich errichtete eine Wohnbau-Gesellschaft aus Geretsried am Isarspitz drei schmucke Einfamilienhäuser – die sich als Schwarzbauten entpuppten. Nun droht der Abriss aller drei Häuser. Die Mieter sind entsetzt, Landrat Josef Niedermaier sagt: Der Bauherr habe wissentlich gegen geltendes Recht verstoßen, „das muss Konsequenzen haben“.

Abrissanordnung: Mieter mit vier Kindern sind fassungslos

Der Fall schlug hohe Wellen: Bei einer Kontrolle durch das Kreisbauamt hatte sich 2017 herausgestellt, dass der Bauherr die vom Landratsamt erlassene Baugenehmigung nach Gutdünken interpretiert hatte, alle drei Einfamilienhäuser sind reinrassige Schwarzbauten. Der Bauträger klagte zwar auf nachträgliche Legalisierung des de jure Verbotenen, doch die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) München wies die Klage nun nach mündlicher Verhandlung ab.

Jetzt steht der Rückbau, sprich der Abriss der Häuser am Isarspitz 24, 24a und 25 im Raum. Die Mieter, darunter ein Paar mit vier Kindern, sind fassungslos, der Bauherr hat beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München die Zulassung der Berufung gegen das VG-Urteil beantragt.

Die Abrissbirne schwebt über dem Einfamilienhaus am Isarspitz 25... © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Die Beseitigungsanordnung steht an“, sagt Maya Mantel, Leiterin des Kreisbauamts, gegenüber unserer Zeitung. Landrat Niedermaier weiß um die Härte der Entscheidung vor allem für die Mieter, stellt aber fest: Das Tun des Bauherrn „muss Konsequenzen haben, hier hat ein professioneller Bauträger mit vollem Risiko gepokert – und verloren“. Dass die Familien, denen der Immobilieneigentümer mutmaßlich wohl wissend Schwarzbauten vermietet hat, die Leidtragenden des Streits sein werden, „wissen wir“, so Mantel. „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht.“

Schwarzbauten am Isarspitz haben lange Vorgeschichte

Rückblende: Seit 2005 hatte die Grundstückseigentümerin Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Doch für besagtes Außenbereichs-Areal am Isarspitz existiert bis auf den Tag kein Bebauungsplan, daher lehnte der Bauausschuss des Stadtrats das Anliegen konsequent ab. Den im März 2010 vom Landratsamt erteilten positiven Vorbescheid hebelten Nachbarn mithilfe eines Anwalts aus, mit dem umstrittenen Sachverhalt befassten sich anschließend die Oberste Baubehörde im Bayerischen Innenministerium sowie der Petitionsausschuss des Landtages.

Schließlich ersetzte die Kreisbehörde im September 2014 das gemeindliche Einvernehmen der Kommune – und der Bauträger, der die Grundstücke mittlerweile gekauft hatte, nahm die Arbeit auf. Rückblickend erklärt die Chefin des Kreisbauamts: Der Vorbescheid aus dem Jahr 2010 habe „rechtliche Bindungswirkung“ gehabt – somit habe eine Baugenehmigung „erteilt werden müssen“.

...und über den Häusern 24 und 24a. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Juni 2017 machten die Baukontrolleure des Landratsamts allerdings große Augen. Sie gingen dem Hinweis eines Nachbarn. Sie protokollierten unter anderem, dass das Gelände am Isarspitz, das etwa 80 Zentimeter unterhalb der Straße lag, vor Baubeginn „abweichend von der ursprünglichen Genehmigung großflächig aufgefüllt worden ist“, berichtete die damalige Bauamtsleiterin Susanne Leonhard den Wolfratshauser Stadträten.

Das habe zu einer unerlaubten Erhöhung der Wandhöhen geführt. Zudem habe der Bauträger Doppelgaragen statt zulässiger Carports errichtet. Zu allem Überfluss wurde auch ruchbar, dass vom Landratsamt verhängte Baustopps geflissentlich ignoriert worden waren. Landrat Niedermaier bilanziert in einem Gespräch mit unserer Zeitung: Der Status quo am Isarspitz weiche „komplett“ von dem ab, was genehmigt worden sei. „Da lässt sich auch nichts auf ein legales Maß zurückbauen.“

Vize-Bürgermeister Eibl ist empört: „Ohne Rücksicht auf Verluste“

Dem Wunsch des Bauträgers, das Verbotene im Nachgang zu genehmigen, erteilte der Bauausschuss des Stadtrats im September 2017 eine unmissverständliche Absage. Günther Eibl (CSU), heute Vize-Bürgermeister der Loisachstadt, war empört: Das Projekt sei offenbar „ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen worden“, über gesetzliche Vorgaben sei der Bauträger „rigide hinweggegangen“.

Auch beim Landratsamt biss der Bauherr auf Granit, seine Tekturanträge zur nachträglichen Legalisierung der Häuser lehnte die Kreisbehörde im Mai 2018 ab. Stattdessen leitete das Landratsamt ein Bußgeldverfahren ein. Der damalige Bauabteilungsleiter Oliver Kellermann wollte keine Details preisgeben, betonte aber, dass es sich nicht um einen „Bagatellfall“ handele und das Bußgeld „abschreckende Wirkung“ haben solle. Gemunkelt wird von 500.000 Euro, denn es gilt der Grundsatz, dass beim Schwarzbauer abgeschöpft wird, was er sich an finanziellem Vorteil verschafft hat.

Jetzt steht jetzt die Beseitigungsanordnung an.

Das Geretsrieder Unternehmen nahm den Bußgeldbescheid zur Kenntnis – und beschritt den Rechtsweg. Ausführlich legte man in der Klage gegen den Freistaat Bayern in mehreren Schriftsätzen dar, warum man sich keiner Schuld bewusst sei. Die drohende „Beseitigung der bestehenden Wohngebäude“ sei „unverhältnismäßig und unangemessen“.

„Hier hat ein professioneller Bauträger mit vollem Risiko gepokert – und verloren“, sagt Landrat Niedermaier. © Ralf Gerard /Archiv

Die 11. Kammer des VG München verschaffte sich Anfang Juni 2021 in Weidach selbst einen Eindruck und übermittelte den Verfahrensbeteiligten jetzt das Urteil im Namen des Volkes: Der Bauherr verlange keine Tekturgenehmigung, sondern „in der Sache wird vielmehr die Erstellung einer neuen Baugenehmigung für das zur Genehmigung gestellte Gesamtvorhaben begehrt“. Auf diese Genehmigung habe der Kläger aber „keinen Anspruch“, weil die drei Einfamilienhäuser nicht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen würden.

Laut Baugesetzbuch seien die Häuser „bauplanungsrechtlich nicht zulässig“. Genau genommen habe der Bauherr „ein anderes als das genehmigte Bauvorhaben ausgeführt“. Somit habe der Kläger von der ihm 2014 erteilten Baugenehmigung „keinen Gebrauch gemacht“ – mittlerweile sei diese „erloschen“. Das Gesamtbild im Osten des Isarspitz‘ stellt sich für das VG so dar: Von „bloß unerheblichen Abweichungen gegenüber dem ursprünglich genehmigten Vorhaben“ könne keine Rede sein.

Stadträtin erteilt Schwarzbauten regelmäßig eine Absage

Stadtrat weckte falsche Hoffnungen bei den Mietern Geht’s um Schwarzbauten, ist mit SPD-Stadträtin Gerlinde Berchtold nicht gut Kirschen essen. Bei Bausünden kennt sie kein Pardon. Den Anträgen, Verbotenes im Nachhinein zu erlauben, erteilt sie als Mitglied des Bauausschusses stets eine Absage. Die Waldramerin gibt zu bedenken, dass sich Bauherrn durch die bewusste Missachtung des Baurechts nicht selten einen Vermögensvorteil verschaffen – aus diesem Grund hält sie die Verhängung „deutlicher Strafen“ als Abschreckung für angebracht. Den Fall am Isarspitz geißelte Berchtold bereits 2017, als öffentlich wurde, dass alle drei Häuser Schwarzbauten sind. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses sprach sie das Thema erneut an, denn: Sie und alle anderen Gremiumsmitglieder hatte ein Hilferuf einer der Familien erreicht, die in einem der drei Häuser im Osten Weidachs wohnen. Helfen könne sie der Familie aufgrund der eindeutigen Rechtslage nicht, sagte Berchtold, „die Schwarzbauten müssen abgerissen werden“. Und wenngleich Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) mehrfach mit Hinweis auf die angebliche Nicht-Öffentlichkeit des Themas versuchte, sie zu unterbrechen, ließ sich Berchtold nicht beirren. Schließlich gebe es ein Urteil des Verwaltungsgerichts München, das „im Namen des Volkes“ ergangen sei. Neben dem Tatbestand, dass der Bauherr am Isarspitz „ganz bewusst“ gegen Recht verstoßen habe, wurmt Berchtold massiv: Ein Stadtrat habe den Mietern, über denen die Abrissbirne schwebt, mit einer „unrichtigen Aussage“ Hoffnungen gemacht, die sich nicht erfüllen würden. Der Stadtrat, dessen Namen sie nicht nannte, habe den Mietern versichert, dass der landwirtschaftliche Grund im Außenbereich, auf dem die Einfamilienhäuser stehen, bald Bauland würde. Genau das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im Februar einstimmig abgelehnt. Nicht mal ein Bebauungsplan existiert für das Areal – die irreführende Auskunft gegenüber den Mietern halte sie für „unverantwortlich“, schimpfte Berchtold. Zudem ist das Vorgehen äußerst peinlich für den Herrn, der nach Informationen unserer Zeitung Mitglied des Fachgremiums Bauausschuss ist. (cce)

Eine nachträgliche Erteilung von Baugenehmigungen wird’s laut VG nicht geben. Dass die zweite Instanz zu einem anderen Urteil kommt, halten Experten für sehr unwahrscheinlich. Zumal der VGH zunächst über die Zulassung der Berufung entscheiden muss – wann das geschieht, ist laut Pressestelle des Verwaltungsgerichtshofs nicht absehbar. Parallel hat der Bauherr mittlerweile den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags eingeschaltet, von dem er Unterstützung erwartet.

Gerücht macht in Wolfratshausen die Runde

Die Bauaufsichtsbehörde in Bad Tölz wird nicht auf das Ende dieses Tauziehens warten. Nach der erfolgten Anhörung der Beteiligten – darunter die Mieter – „steht jetzt die Beseitigungsanordnung an“, erklärt Mantel. Gegen den Abriss der drei Einfamilienhäuser könne der Eigentümer klagen. Voraussichtlich, so die Leiterin des Kreisbauamts, müssten die Mieter ihr Zuhause nicht Hals über Kopf verlassen. „Es gibt da lange Übergangsfristen“, bestätigt Landrat Niedermaier. Doch die Position der Kreisbehörde sei unverrückbar: Alle drei Schwarzbauten am Isarspitz 24, 24a und 25 müssten weg.

Zu dem in Wolfratshausen kursierenden Gerücht, dass der Bauherr der Behörde eine sechsstellige Summe angeboten hat, falls ihm doch noch nachträglich Verbotenes erlaubt wird, sagt Niedermaier nichts. Er antwortet auf die Frage allgemeinverbindlich: „Baurecht kann man sich nicht kaufen.“ (cce)

