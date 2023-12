Sie vertritt 70 000 Menschen in Dubai: Mintrachingerin reist zur Weltklimakonferenz

Von: Magdalena Höcherl

Vertritt nicht nur den Kreis Freising, sondern ganz Deutschland: Anna Weber aus Mintraching. © Lehmann

An diesem Donnerstag startet die 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Mit dabei ist Anna Weber aus Mintraching. Im Gepäck hat die 26-Jährige eindringliche Forderungen an die Politik.

Mintraching/Dubai – Rund 70 000 Menschen kommen ab diesem Donnerstag in Dubai zusammen. In dem Wüstenstaat findet bis 12. Dezember die 28. Weltklimakonferenz statt. Ausgehandelt werden dabei Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise, im Fokus steht heuer unter anderem der Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen. Die Politiker der 197 Vertragsstaaten verhandeln dabei unter den Augen von mehr als 3000 Beobachtern aus der Zivilgesellschaft. Darunter ist auch Anna Weber aus Mintraching (Gemeinde Neufahrn).

Die 26-Jährige promoviert zum Thema Atmosphärenphysik am Meteorologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In ihrer Freizeit engagiert sie sich seit zehn Jahren in der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), die als einer der größten Jugendverbände Deutschlands regelmäßig eine Abordnung zur Weltklimakonferenz entsendet. Heuer ist Weber eine von vier KLJB-Jugenddelegierten. Gemeinsam vertreten sie in Dubai die Anliegen von rund 70 000 Mitgliedern.

Die Stimme der Jugend lauter machen

„Wir haben kein Stimmrecht, aber wir haben die Möglichkeit, bei den Verhandlungen dabei zu sein, Gespräche mit Politikern zu führen, uns in Arbeitsgruppen auszutauschen und an Aktionen wie Podiumsdiskussionen teilzunehmen“, erklärt Weber vorab im FT-Gespräch ihre Rolle als Beobachterin. Ihr ist es ein großes Bedürfnis, die Stimme der Jugend lauter zu machen. „Wir als Jugendvertreter haben sehr viele Themen, die uns am Herzen liegen.“

Laut dem jüngsten Report des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ der Vereinten Nationen müssen bis 2030 die globalen Emissionen gegenüber dem Jahr 2019 um 43 Prozent sinken, damit das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 noch erreicht wird. „Davon sind wir aktuell noch meilenweit entfernt“, sagt Anna Weber. „Wir fordern daher, dass sich die Länder endlich an die Abkommen halten, die es schon gibt.“ Daher brauche es jetzt dringend den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern und den Umstieg auf erneuerbare Energien. „Diese Transformation muss aber unbedingt sozial gerecht geschehen.“ In diesem Zusammenhang sei die Finanzierung ein großes Thema, gerade auch die Frage, wie man mit Schäden und Verlusten aufgrund von Extremwetterlagen umgeht. „Hier muss man unbedingt eine gemeinsame Lösung finden“, sagt Weber. „Die Länder im globalen Süden leiden extrem stark unter den Klimaveränderungen, haben aber einen sehr kleinen Einfluss darauf.“ Abgesehen davon seien für die Landjugend Themen wie Ernährung und Landwirtschaft besonders interessant.

Persönlicher Austausch mit Politikern

Die Mintrachingerin hofft dazu auf zielführende bilaterale Gespräche mit Politikern – bei der Klimakonferenz 2022 in Ägypten habe sich die KLJB-Delegation etwa mit Bundeskanzler Olaf Scholz austauschen können. „Wenn man da gezielt Themen platziert, kann man in der Politik schon ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Jugend auch gehört werden will.“ Ein wichtiger Faktor sei zudem die Pressearbeit. „Über Social Media versuchen wir in den zwei Wochen, einige Inhalte auch zurück in die Zivilbevölkerung zu tragen. So wollen wir zum Umdenken bewegen.“

Anna Weber weiß, dass sie nur ein Rädchen im Getriebe ist, doch sie nimmt ihre Aufgabe natürlich sehr ernst. „Als Delegierte der Landjugend vertreten wir tausende junge Menschen in Deutschland. Und wir wollen uns mit anderen Jugendverbänden weltweit vernetzen, damit die Anliegen der jungen Generation weltweit noch mehr Gewicht bekommen. Schließlich geht es um unsere Zukunft.“ Für die Jugend stehe viel auf dem Spiel. „Ich bin aufgeregt, was die nächsten zwei Wochen auf uns zukommt.“

