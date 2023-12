Dringender Appell im Stadtrat: Macht Schluss mit der Silvester-Böllerei!

Von: Hans Kürzl

Drucken Teilen

Feuerwerke verursachen Feinstaub, machen eine Menge Müll und verschrecken die Tierwelt © dpa / Julian Stratenschulte

In Olching hat sich vor Längerem eine Initiative gebildet, die die Böllerei an Silvester eindämmen will. Eine Bürgerin hat nun an den Stadtrat appelliert, sich endlich finanziell daran zu beteiligen.

Olching – Wenn Irmgard Gaul von „Sauba ‘nei feiern“ spricht, meint sie das wörtlich. Sie und die Initiatoren der Bürgerinitiative „Umwelt- und Klimaschutz für Olching“ (UfO) werden zum zweiten Mal nach Silvester 2019 das neue Jahr mit einer Lasershow statt mit Raketen und Böllern begrüßen. Ab 23.45 Uhr startet die Veranstaltung, diesmal auf dem Volksfestplatz.

Dringender Appell im Stadtrat: Macht Schluss mit der Silvester-Böllerei!

Gaul findet, dass die Stadt sich künftig daran beteiligen sollte, „als Vorbild für den ganzen Landkreis“. Und sie nennt Zahlen: 2018 wurden bundesweit allein in einer Silvesternacht 4500 Tonnen Feinstaub produziert. Die Hamburger Feuerwehr hatte 60 Prozent weniger Einsätze, als es wegen Corona ein Böllerverbot gab. Das ist bekannt. Doch Gaul will nicht, dass es wieder in Vergessenheit gerät: „Um die Folgen der Böllerei im Gedächtnis zu behalten.“

Denken Sie an die Müllberge, die die Stadt an Neujahr wegräumen muss. Irmgard Gaul, Ufo Müll, Feinstaub, Lärm, Verletzungen: Irmgard Gaul zeichnete ein düsteres Bild von der Silvesternacht. © HK

Silvester ohne Böller: Sie an die Müllberge

Das Mitglied der BI sprach nun am Donnerstagabend im Rahmen der Aktuellen Viertelstunde in der Sitzung des Stadtrates. Dort fügte sie in ihrem Redebeitrag, der eindringlich und doch ruhig gehalten wurde, noch Auswirkungen hinzu, die unmittelbar vor Ort spürbar und sehr sichtbar seien. „Denken Sie an die Müllberge, die die Stadt an Neujahr wegräumen muss.“ Auch auf die Feuerwehr kommt sie zu sprechen: Da sei vielleicht der Nachbar, der lieber mit der Familie feiern möchte, als zum Jahreswechsel ausrücken zu müssen. Und jeder, der ein Haustier habe, wisse um deren Leiden. „Müll, Feinstaub, viele Verletzungen, Lärm – das ist die Bilanz einer nicht zeitgemäßen Silvesterfeier.“

Gelöste Stimmung

Deshalb will die UfO gegensteuern. Die Resonanz auf die erste Lasershow 2019 habe dazu ermutigt. Es sei eine gelöste Stimmung gewesen, erinnert sich Gaul. In Erinnerung ist ihr geblieben, dass es bis auf eine zerbrochene Sektflasche keinen Müll gegeben habe. „Es geht auch so.“

Doch Gaul formulierte ebenso ein konkretes Anliegen: Die Stadt soll sich mit 9000 Euro an der Veranstaltung im nächsten Jahr beteiligen und diese bereits im Haushalt 2024 vormerken. Zwar finde die Bürgerinitiative laut Gaul große Akzeptanz in der Bevölkerung und bei Sponsoren. „Aber die Stadt tut sich vielleicht leichter, das auf die Beine zu stellen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Bürgerinitiative werde dazu jede Unterstützung leisten. Gaul verweist auf den Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, der für die Landeshauptstadt eine zentrale Laser- und LED-Show vorgeschlagen hatte. „Der kommt von der CSU“, merkte Gaul noch an. Ein bewusst gesetzter Wink an die Olchinger Christ-Sozialen. In Olching gibt es eine Vorgeschichte.

Der Stadtrat hatte sich 2019 gegen eine zentrale Silvesterfeier ausgesprochen. Zunächst war es ein „Nein“ zu einem großen Feuerwerk wie in Puchheim (siehe unten), dann ebenfalls zur feinstaubfreien Alternative. Vor allem CSU und Freie Wähler vertraten die Auffassung, dass das nicht Aufgabe der Kommune sei.

2020 und 2021 waren Großveranstaltungen im Winter wegen Corona kein Thema. Allerdings liegen die Münchner Pläne angesichts der dort angesetzten Kosten von einer Million auch auf Eis.

So ist es in anderen Orten

In Germering hatte der Umweltbeirat 2017 erstmals eine Konzentration der, allerdings konventionellen Feuerwerke zu Silvester, auf einen oder mehrere zentrale Plätze angeregt. Argumentiert wurde mit ähnlichen Zahlen, die von Gaul zum Feinstaub benannt wurden. Eine Art zentrales Feuerwerk findet dort bei der Vorsilvesterparty der Unterpfaffenhofener Burschen statt.

In Eichenau war zwar für heuer eine zentrale Feier angedacht. Mangels Interesse der Vereine, sich daran zu beteiligen, wurde das aber abgesagt. In Puchheim hatte man 2017 ein zentrales Feuerwerk eingeführt. Wegen Corona fiel das dann aus. hk

Das Licht- und Laserfest in Olching beginnt an Silvester auf dem Volksfestplatz um 23.45 Uhr. Die Besucher werden gebeten, die Getränke selbst mitzubringen. Mehr dazu: Neue Auflage des Spektakels: Wieder Lasershow an Silvester in Olching

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.