Mit 100 noch fit: Oberbayerin übernahm im 2. Weltkrieg den Hof ihrer Familie – hat inzwischen neun Urenkel

Mit 100 Jahren ist Maria Buchner geistig noch fit. Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte zum Jubeltag. © Peter Weber

Ein ganzes Jahrhundert hat Maria Buchner erlebt. An ihrem Geburtstag blickt sie auf ein bewegtes Leben zurück. Ein Leben voll Arbeit, wie sie erzählt.

Fürstenfeldbruck – Maria Buchner hat allen Grund zu feiern, schließlich ist es ihr 100. Geburtstag. Da wollen viele ins Theresianum kommen, um zu gratulieren. Neben den Söhnen Josef und Robert sind auch Stadtrat Franz Höfelsauer und Vize-Landrat Michael Schanderl da. Am Nachmittag wird auch Marias Tochter Marianne vorbeikommen. „Sonntag geht’s dann noch zum Essen mit den drei Kindern, vier Enkeln und neun Urenkeln“, erzählt Sohn Josef.

100-Jährige aus Fürstenfeldbruck leitete im 2. Weltkrieg Hof und Gaststätte

Der packt derweil ein kleines Fotobuch aus, das die wichtigsten Stationen im Leben der Mutter aufzeigt. 1923 kommt sie unter den Mädchennamen Maria Lungelmeir in Lindach zur Welt. Mit ihren sieben Geschwistern (davon ein Bub) lebt sie auf dem elterlichen Bauernhof nebst Gaststätte.

Als der Bruder zum Kriegsdienst eingezogen wird, ist Maria die kräftigste und hat Landwirtschaft und Gaststätte mehr oder weniger übernommen. „Sie hat alles machen müssen, schlachten, Pferde kaufen, ackern mit dem Ochsen“, berichtet Sohn Josef. „Viel Arbeit, große Bierfassl schleppen“, bestätigt Maria Buchner, die geistig trotz des hohen Alters noch topfit ist.

Verliebt sich in Erntehelfer: Als er als Soldat eingezogen wird, schreiben sie Briefe

Da ergibt es sich, dass der gelernte Schreiner Josef Buchner als Erntehelfer vor Ort ist. Maria bedient ihn in der Gastwirtschaft und zwischen den beiden funkt es sofort. „Der musste aber wieder in den Krieg“, fährt Josef jun. fort. Die Liebe muss erstmal warten, mehr als über Briefe in Kontakt zu bleiben ist ihnen nicht vergönnt. Maria Buchner arbeitet weiter im Familienbetrieb. Auf den Äckern graben sie sich derweil Löcher, in die sie sich schnell retten können, wenn gebombt wird.

1944 wird Josef Buchner in Litauen verwundet und kehrt in die Heimat zurück – und zu Maria. Aufgrund des Steckschusses im Bein schult er um und arbeitet im Landratsamt. Noch im selben Jahr, an Weihnachten, verloben sie sich.

Hochzeit 1946 im geliehenen Brautkleid – verbringen rund 70 Jahre miteinander

Anfang 1946 können sie endlich heiraten. „In dem geliehenen Kleid wäre Maria fast erfroren“, berichtete ihr Gatte dem Tagblatt anlässlich der Eisernen Hochzeit im Jahr 2011. Den Kuchen stiften die am Fliegerhorst stationierten Amerikaner, die zufällig von der Hochzeit erfahren hatten. „Sonst hätten wir gar keinen Kuchen gehabt“, erzählte Josef sen. im Jahr 2011.

Dann geht es endlich bergauf. 1949 ziehen sie in ein eigenes Haus in Lindach und als der Onkel von Maria 1954 aus Sibirien nach Hause kommt, übernimmt er die Landwirtschaft. Maria wird Hausfrau und Mutter und kümmert sich um ihren geliebten Garten.

Sie verbringen viele glückliche Jahre, bis Josef 2016 stirbt. Zwei Jahre später geht Maria Buchner mit 95 Jahren ins Theresianum. „Da lebt sie jetzt friedlich und glücklich, aber der Garten fehlt ihr schon“, erzählt Sohn Josef. Trotzdem hat Maria Buchner immer noch viel zu lachen. Und ihr Lachen ist nicht nur herzlich, sondern auch ansteckend. (Patrick Tietz)

