Für 1700 Mitarbeiter: Münchner Traditionsunternehmen verlegt Standort – Bauwerk fast 500 Meter lang

Von: Robert Langer

Einblick in eine große Halle: Auf Schienen wandern die Maschinen jeden Tag ein Stück weiter bis zur Auslieferung. Große Kränen hängen an der Decke um schwere Lasten bewegen zu können. © PETER KEES

Wer an den Hallen in Parsdorf im Norden der Gemeinde Vaterstetten vorbei fährt, sieht vor allem die großen Gebäude und das Firmenlogo KraussMaffei. Im Inneren steckt ein hochmoderner Betrieb, der auch Nachhaltigkeit im Blick hat. Und es geht um sehr viele Arbeitsplätze.

Parsdorf – Nach fast 90 Jahren verlegt das Münchner Traditionsunternehmen, inzwischen seit April 2016 im mehrheitlichen Anteilsbesitz der China National Chemical Corp. Ltd. (ChemChina), seinen Hauptsitz von München-Allach nach Parsdorf. Ein Grund ist die gute Verkehrsanbindung über die nahe Autobahn. KraussMaffei, nicht zu verwechseln mit dem Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KNDS), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Insgesamt gibt es vier neue Werke in Deutschland und in China.

Das Gelände von oben: Im Vordergrund die Ausgleichsflächen. Dann KraussMaffei und anschließend der Bereich für BMW. © Foto: Martin Schneider/Kraussmaffei

Vier neue Werke in Deutschland und China

Mit den bisher schon entstandenen und künftig in Parsdorf gebauten Maschinen, können unter anderem Teile für ein Bobbycar, das fast alle Eltern kennen, ebenso hergestellt werden wie Autoeinzelteile, etwa Stoßstangen oder Scheinwerfer aus Kunststoff, oder sehr kleine Komponenten für den Medizinsektor. Entwickelt werden die Lösungen laut Firmenangaben gemeinsam mit dem Kunden, also dem Auftraggeber.

Von außen gut zu erkennen ist das Firmenlogo des Traditionsunternehmens. © PETER KEES

Neuer Standort für Traditionsunternehmen: Informationsforum mit Großleinwand

Die Möglichkeiten werden Besuchern bereits im Eingangsbereich in einem Informationsforum samt Großleinwand und Sitzgelegenheiten präsentiert, im Blick immer ein Bild des historischen Firmengeländes und Büsten der Gründungsväter. Im Forum stehen ein schmuckes Fahrrad oder ein weitgehend durchsichtiges Auto, in dem dunkle Kunststoffteile auf die Herkunft aus einer KraussMaffei-Maschine hinweisen „Kunststoff“, betont Firmensprecher Uli Pecher beim Rundgang exklusiv für die Ebersberger Zeitung. „Keine Folien, keine Tüten.“

Im Eingangsbereich zeigt etwa ein rotes Bobbycar, welche Einzelteile mit Maschinen von KraussMaffei gefertigt werden. © PETER KEES

Größtes Bauwerk ist 465 Meter lang, 130 Meter breit und 16 Meter hoch

Die Hallen beeindrucken durch ihre Masse. Das größte Bauwerk ist 465 Meter lang, 130 Meter breit und 16 Meter hoch. An der Decke hängen gigantische Kräne. Auf dem Boden große Maschinen, die in einer Produktionslinie entstehen. Sie rücken täglich auf Schienen ein Stück vor, werden bestückt und zusammengesetzt. Wie auf einem Montageband in einer Autofabrik, jedoch in geringerer Stückzahl. Es sind in Parsdorf ja auch sehr große Produkte.

Fünf bis sechs Maschinen werden jeden Tag verpackt, verladen und verlassen das Werk. „75 Prozent davon gehen ins Ausland“, erklärt Martin Kluge, Direktor für die Montage.

Beim Umzug wurde ein Teil der „Arbeits-Maschinen“ für die Produktion aus München mitgenommen, der Großteil aber neu aufgestellt. Damit sinkt das durchschnittliche Alter. Hinzu kommt am neuen Standort ein Konzept der kurzen Wege, was die Produktivität erhöht. Zentral ist eine Abluftanlage mit Filtern. Damit werden nicht nur die Mitarbeiter geschützt, sondern auch die Produktion gesichert. Schließlich wird im Bereich von Tausendstel Millimetern gearbeitet, wie Kluge betont.

Das neue Lager ist elektronisch gesteuert und hat Platz für 10 000 Paletten sowie 30 000 graue Kisten. © PETER KEES

Abgebote für Auszubildende

Das gesamte Areal hat laut Firmenangaben eine Länge von rund einem Kilometer und eine Breite von 300 Metern. „Mit gut 1700 Arbeitsplätzen ist die Firma nun wohl der größte Arbeitgeber im Landkreis“, hatte sich kürzlich Landrat Robert Niedergesäß gefreut. „Manche sind schon in der vierten Generation im Unternehmen“, berichtet Firmensprecher Pecher zum Mitarbeiterstamm. Am Standort werden fast 140 Jugendliche ausgebildet, vom Elektroniker für Automatisierungstechnik über Mechatroniker und Industriemechaniker bis zum Fachinformatiker und sogar als Koch. Hinzu kommt noch das Angebot eines dualen Studiums beispielsweise in den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik, Kunststofftechnik oder Wirtschaftsingenieure. Für Schüler werden Praktika im Bereich Metalltechnik sowie Elektrotechnik/Mechatronik angeboten.

Einblicke in das Innenleben des neuen Standorts: Martin Kluge, Direktor für die Montage (l.) und Firmensprecher Uli Pecher inmitten einer großen Maschine. © PETER KEES

Viele der Absolventen finden im Betrieb ihre Zukunft. So war das auch beim Direktor für die Montage Martin Kluge. Er hat bei KraussMaffei gelernt und kam nach dem Studium wieder zurück. Er freut sich auf weitere Auszubildende im Betrieb.

200 E-Ladesäulen

Der neue Standort Parsdorf verfügt über drei Produktionshallen, ein Hauptverwaltungsgebäude, vier Büro- und Sozialgebäude, eine Kantine, eine Cafeteria und den 15.000 Quadratmeter großen Kundenbereich am Eingang. Dazu kommen zwei Parkhäuser mit insgesamt 200 E-Ladesäulen. Zwar bietet das Unternehmen Busse unter anderem vom ehemaligen Standort in München nach Parsdorf an. Aber der überwiegende Teil der Mitarbeiter komme bisher mit dem Auto, räumt Kluge ein.

Nachhaltigkeit sei in Planung und Umsetzung ein wichtiger Faktor am neuen Firmengelände, betont das Unternehmen. Das zeigt sich unter anderem an der großen PV-Anlage auf dem Dach der Hallen. Der Strom reiche an guten Sonnentagen für den Bedarf des Standorts aus, sagt Kluge. An sehr guten Tagen werde sogar Strom ins Netz eingespeist. „Den können wir dann rechnerisch anderen Standorten des Unternehmens anbieten.“

Dazu gebe es noch ein außergewöhnliches Projekt zu Ausgleichsflächen direkt im Anschluss an das Firmengelände.

Ältere Maschinen von Kunden werden runderneuert

Nachhaltig sei zudem der Umgang mit schon früher produzierten und ausgelieferten Maschinen. Für die gibt es nämlich in Parsdorf eine eigene Abteilung. „Entweder holen wir die gebrauchten Maschinen von unseren Kunden zurück, bereiten sie auf, und liefern sie dann runderneuert an unsere Kunden zurück, wenn diese das so beauftragt haben“, so Firmensprecher Pecher über das Modell. „Oder wir verkaufen sie runderneuert an andere Kunden weiter. Dieses zweite Modell kommt wesentlich häufiger vor, ist also die Regel.“

