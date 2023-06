Drogenparty nahe München: Über 100 Leute feiern im Forst - Mädchen in Klinik eingeliefert

Von: Michael Acker

Eine Drogenparty mit über 100 Teilnehmern hat die Polizei im Ebersberger Forst aufgelöst. © IMAGO

Die Ebersberger Polizei hat eine Drogenparty im Ebersberger Forst gesprengt. Sie spricht von über 100 Teilnehmern.

Hohenlinden - In der Nacht vom Freitag, 2. Juni, auf Samstag,3. Juni, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Ebersberger Forst. Anlass war eine Mitteilung über zwei jugendliche Frauen, die unter starkem Einfluss von Betäubungsmitteln in das Krankenhaus Ebersberg eingeliefert worden waren, wie die Ebersberger Polizeidienststelle erst am Montag, 5. Juni, mitteilte.

Stark unter Drogen: Zwei Mädchen in Kreisklinik eingeliefert

Bei der Einlieferung der Mädchen wurde bekannt, dass zu diesem Zeitpunkt eine nicht angemeldete Party mit mehr als 100 Teilnehmer im Forst in der Nähe der Hohenlindener Sauschütt stattfindet.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.

Die Ebersberger Polizei zog eigenen Angaben zufolge weitere Streifenbesatzungen hinzu und löste die Party auf. Im Rahmen der damit einhergehenden Kontrollen der Feiernden seien mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden, so ein Sprecher am Montag weiter. Zudem sei es wegen des Verdachtes eines illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Wohnungsdurchsuchung in München gekommen. Über deren Ergebnis wurde nicht informiert.

Auch naturschutzrechtliche Verstöße werden geprüft

Außerdem stellte die Polizei bei einem Fahrzeugführer am Einsatzort drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb die Weiterfahrt des Mannes unterbunden wurde. Auf ihn warte nun ein Bußgeldbescheid mit zusätzlichen Fahrverbot, hieß es. In Zusammenarbeit mit den Bayerischen Staatsforsten würden auch naturschutzrechtliche Verstöße durch die Partygäste geprüft.