Nichts geht mehr auf Bahnstrecke: Ersatzprogramm lässt Fahrgäste verzweifeln - „Muss man sich mal vorstellen“

Von: Jennifer Battaglia

Liegt hier die Ursache der Bahnsperrung zwischen Weilheim und Tutzing? Im Internet wurde spekuliert, dass nahe Wilzhofen die kurzfristigen Reparaturen durchgeführt werden mussten. © Ralf Ruder

Das Chaos auf der Bahnstrecke Garmisch – München ist perfekt. Zwischen Weilheim und Tutzing musste Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Für Bahnreisende heißt das: Nerven bewahren.

Landkreis – Auf der Bahnstrecke zwischen Tutzing und Weilheim ging am Montagnachmittag plötzlich gar nichts mehr. Fahrgäste aus München mussten am S-Bahnhof Tutzing aussteigen und schauten erst einmal in die Röhre. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn waren Reparaturarbeiten an der Strecke notwendig. Dies hatte eine Totalsperrung zur Folge. Die Bahn ließ aber mitteilen, dass man „schnellstmöglich“ daran arbeite, einen Schienenersatzverkehr zu errichten. So weit, so gut. Fahrgäste sollten derweil auf alternative Reiserouten über Geltendorf in Richtung Weilheim ausweichen.

Bahnstrecke Weilheim - Tutzing gesperrt: „Das hier ist die unendliche Geschichte“

Dass die Errichtung eines Schienenersatzverkehrs aber doch nicht so „schnellstmöglich“ geklappt hat, berichteten gleich mehrere Leser der Heimatzeitung. So auch ein Weilheimer, der seine Tochter mit dem Auto aus Tutzing abholen musste, die gegen 16 Uhr am Bahnhof gestrandet war. Eine geschlagene Stunde später standen laut dem Mann immer noch mehrere hundert Menschen vor dem Bahnhof und warteten entnervt auf ihre Weiterfahrt per Bus nach Weilheim. Die Tochter hatte sich zwischenzeitlich überlegt, zu Fuß in Richtung Kreisstadt zu wandern. „Das muss man sich mal vorstellen“, sagt der Mann. „Sie kam sich komplett ausgesetzt vor.“

Ein weiterer Fahrgast prangerte die Informationspolitik der Deutschen Bahn an. Er war am Montag gegen 17 Uhr in München in den Zug gestiegen und wollte nach Peißenberg. Über die Streckensperrung wurden die Fahrgäste zunächst nicht unterrichtet. Erst kurz vor Eintreffen des Zuges im Tutzinger Bahnhof gab es eine dementsprechende Durchsage.

Fahrgäste bemängeln schlechte Informationslage: „Wird einfach nicht besser“

„Es kann ja immer mal was passieren“, sagt der Bahnfahrer, der seit zehn Jahren täglich mit dem Zug nach München pendelt. „Aber das hier ist die unendliche Geschichte. Es wird einfach nicht besser.“ Die Informationslage sei „furchtbar schlecht“ gewesen. Am Bahnhof in Tutzing habe er dann keine Busse gesehen. „Der Fahrgast ist immer der Dumme.“ Schließlich nahm sich der Mann ein Taxi.

„Dieser Zug fällt heute aus“: Das sind Ansagen am Weilheimer Bahnhof, die kein Passagier gerne liest. © Ralf Ruder

Bahnstrecke Weilheim - Tutzing gesperrt: Überfüllte Busse, endlos anmutende Autokolonnen

Andere Fahrgäste machten ihrem Ärger im Internet Luft und berichteten von überfüllten Bussen und von endlos anmutenenden Autokolonnen in Richtung Tutzing am Dienstagmorgen. Denn auch am Dienstag herrschte weiterhin Chaos. So war laut einem Fahrgast am Tutzinger Bahnhof nicht klar, welcher Zug – ob nun S-Bahn oder Regionalbahn – zuerst nach München fahren würde. „Eine Armada von mittlerweile gefühlt 400 Pendlern wälzt sich nach Gleis 2“, schreibt der Mann in einem Online-Forum. „Nun warten, warten, warten. Keine Infos, keine Durchsage.“ In selbigem Forum wurde auch über die Ursache der Streckensperrung spekuliert.

Eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn schaffte dann mehr oder weniger Klarheit und teilte der Heimatzeitung auf Anfrage mit, dass „kurzfristige Arbeiten an der Schieneninfrastruktur“ durchgeführt werden mussten. Das hatte eine „turnusmäßige Inspektion am Gleis“ ergeben. Was genau das Problem war, wurde jedoch nicht präzisiert. Bis morgen, Mittwoch, 8. November, sollten die Reparaturen aber beendet sein.

Bereits am vergangegen Freitagabend war es auf dem Streckenabschnitt zwischen Tutzing und Weilheim zu Problemen gekommen. Ein Mann, der mit dem letzten Zug auf dem Weg von München nach Murnau war, schilderte der Heimatzeitung, dass es ab Tutzing Schienenersatzverkehr gab. Ein einzelner Bus soll bereitgestanden haben – für insgesamt 100 Menschen. „Es ist ein Trauerspiel und eine absolute Frechheit“, macht der Mann seinem Ärger Luft. Der Bus fuhr zu spät ab und dann auch nur nach Weilheim, sodass sich der Mann dort ein Taxi nach Murnau nehmen musste.

Bahnstrecke Weilheim - Tutzing gesperrt: Bahn entschuldigt sich

Die Bahn bestätigte auf Nachfrage die Störung am Freitagabend. Es seien „mehrere Störungen parallel aufgetreten“. Ein defektes Fahrzeug in Starnberg habe für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Grundsätzlich setzt die DB nach eigenen Aussagen aber alles daran, möglichst schell Bussen oder Taxen als Schienenersatzverkehr zu organisieren. Weil das im Störungsfall „ad hoc“ geschehe, könne man aber nicht nach einem festen Fahrplan verkehren. „Sollte der Ersatzverkehr nicht zur Zufriedenheit der Fahrgäste funktioniert haben, möchten wir uns dafür entschuldigen“, so die DB-Pressesprecherin weiter.

Höhepunkt der Pannenserie: Zwischenzeitlich war auch noch der Bereich Pasing-Tutzing wegen einer beschädigten Brücke zwischen Planegg und Gauting gesperrt. Das war aber schnell wieder aufgehoben.

