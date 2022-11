„Ich würde so gerne noch bei euch bleiben“: Oberbayer stirbt mit 40 und hinterlässt junge Familie

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Vor ziemlich genau drei Monaten: der längst schwer erkrankte Fabian Zehtner mit seiner Frau Lisa und den vier kleinen Kindern auf der Landshuter Dult. © Privat

Er hat nicht aufgegeben und sich nie über sein Schicksal beschwert. Jetzt hat Fabian Zehtner seinen tapferen Kampf gegen einen unheilbaren Hirntumor verloren. Die Trauer um den Vierfach-Vater geht weit über seine alten Weggefährten in Berglern hinaus.

Berglern/Manhartsdorf – Eine ungewöhnliche Rocknacht fand am Samstag vor einer Woche in Berglern (Landkreis Erding) statt. Sie begann mit einem Gedenkgottesdienst für die überaus beliebten und engagierten, jedoch viel zu früh verstorbenen Andreas „Sumsi“ Huber und Martin „Bauze“ Kriegmair. Es war Hubers zehnter Todestag. Das Schicksal sollte so tragisch mitspielen, dass Pfarrer Richard Greul seine bewegende Rede kurz vor knapp noch einmal umschreiben musste. Um einen dritten Namen zu ergänzen.

Vierfacher Familienvater verliert Kampf gegen den Krebs

Denn am frühen Nachmittag jenes Samstags war nun auch ein guter Freund der beiden verstorben: Fabian Zehtner, der seinen tapferen Kampf gegen einen unheilbaren Hirntumor verloren hatte, im Alter von gerade mal 40 Jahren. „Und es war mein Namenstag“, sagt seine Witwe Lisa, mit der er vier kleine Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren hat.

„Die Nachricht von seinem Tod hat uns beim Soundcheck erreicht“, erzählt Daniel Helmecke, ein Weggefährte aus alten Zeiten beim SV Eintracht Berglern. Unsere Zeitung hat erst im Juni von der großen Anteilnahme an dem schlimmen Familienschicksal berichtet, von der überschwänglichen Hilfe von Nachbarn, Freunden, Familien und Vereinen. Die Berglerner Eintracht sammelte etwa bei ihrer Festwoche zum 60-jährigen Vereinsbestehen. Wenig später, erinnert sich Helmecke, kam dann der komplette Erlös vom örtlichen Pfarrfest der Familie zugute. Das sind jedoch nur zwei Beispiele aus Berglern. „Die Hilfe reißt bis heute nicht ab, es wurde sogar für uns gekocht. Die Menschen haben uns so sehr durch diese schwere Zeit getragen. Das hat wirklich etwas Göttliches“, erzählt Fabians Witwe Lisa voller Dankbarkeit.

Die schlimme Diagnose erreicht die Familie mitten in einer Phase voller Trubel. Es ist die Vorweihnachtszeit vor genau einem Jahr. Der Maschinenbauingenieur und gebürtige Manhartsdorfer (Gemeinde Wartenberg) baut gerade das Dachgeschoss des 2016 in Landshut gekauften Hauses aus, auch ein neues Bad richtet er ein. Mitten in dieser Zeit erhält er die schreckliche Nachricht, dass in seinem Kopf ein Glioblastom wuchert, ein Tumor, der immer wieder nachwächst, egal wie oft man ihn herausschneidet. Der sich letztlich nicht aufhalten lassen wird.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Teure Medikamente: Die Unterstützung für die Familie ist groß

Zehtner kämpft unter anderem mit halbseitigen Lähmungserscheinungen. Bei der Therapie schöpft er zwischenzeitlich dennoch Hoffnung, er steigt auf ein als Infusion verabreichtes Antikörper-Medikament um. Es soll den Tumor beim Wachsen einschränken, was sogar gelingt: Er geht zurück. Parallel dazu erhält Zehtner Chemotherapien und Tabletten. Alleine eine Infusion kostet 3000 Euro, weshalb ihn nun alle möglichen Personen und eben auch der SVE Berglern finanziell unterstützen wollen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt los. Zumal die Familie ja eben auch ein Haus finanzieren muss.

„Wir sind sehr dankbar für jede Hilfe. Das ist eine tolle Aktion“, sagt Fabian Zehtner im Juni über die Idee des Vereins, für den er 18 Jahre lang Fußball gespielt hat und zehn Jahre Schiedsrichter war. 2005 war er Teil der Meistermannschaft, die in die Kreisklasse aufgestiegen ist. In 189 Spielen für die Erste und Zweite hat er 29 Tore erzielt. Auch Tennis hat er gespielt.

Er und seine Lisa, eine Realschullehrerin, die aus Passau stammt, haben sich 2011 in Landshut kennengelernt. Beide waren beruflich in Ergolding tätig, entsprechend machte der Hauskauf in Landshut Sinn. Dort wurde 2015 auch geheiratet, es folgten die vier Kinder.

Zahlreiche Freunde und Weggefährten von Zehtner nehmen Abschied

„Er war unser Bruder Fabius, der beim Starkbierfest der Eintracht die Fastenpredigt gehalten hat“, erinnert sich Helmecke. „Und er war für jeden Blödsinn zu haben“, sagt Fabian Zehtners Freund seit Kindergarten-Tagen, Uwe Lerch. „Er war überall dabei, auf ihn war Verlass“, erzählt der Berglerner, der mit Zehtner im Alter von 15 bis 25 Jahren zu den Freunden vom Bienenheisl zählte – ein Treffpunkt für die Jugend. Seine Freunde aus dieser Zeit haben in der heutigen Ausgabe unserer Zeitung eine bewegende Anzeige geschaltet. Es ist nicht die einzige.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 2. Dezember, um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Margaret in Landshut statt, um 13 Uhr ist die Urnenbeisetzung am Friedhof Achdorf.

Im Juni sagte Zehtner voller Hoffnung und Kampfeswillen: „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch viele gemeinsame Jahre haben.“ Doch der Krebs zeigte sich unerbittlich. Es wurden nur ein paar Monate.

Bis zum Ende ertrug Zehtner die grausame Krankheit zuhause, ging nicht ins Hospiz. „Er war der Wahnsinn, hat gekämpft und sich bis zum Schluss nie beschwert“, sagt seine Witwe Lisa. „Er meinte nur: ,Ich würde so gerne noch bei euch bleiben.‘“