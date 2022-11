Streit in Edeka eskaliert: Kundin schmeißt Getränkedose an Kopf von Mitarbeiterin

In einer Edeka-Filiale in Gröbenzell ist ein Streit völlig eskaliert. © Oliver Berg / picture alliance / dpa

Es war kurz vor Ladenschluss, als ein Streit in einer Edeka-Filiale in Gröbenzell völlig eskalierte. Eine Kundin bewarf eine Mitarbeiterin mit einer Getränkedose.

Gröbenzell - Ziemlich heftig ging ein Streit am vergangenen Montag (31. Oktober) in einem Gröbenzeller Supermarkt aus. Laut Polizeibericht gerieten eine 31-jährige Kundin und eine Mitarbeiterin kurz vor Ladenschluss aneinander.

Streit in Edeka eskaliert: Zweite Anzeige für randalierende Kundin

Offenbar hatte die Kundin nach einer Anzeige bereits Hausverbot in dem Edeka erhalten. Darüber war sie so erbost, dass sie zu rabiaten Mitteln griff. Sie warf der Edeka-Mitarbeiterin eine Getränkedose an den Kopf. Die Frau verletzte sich leicht. Die Polizei wurde alarmiert. Die 31-Jährige erwartet nun noch eine Anzeige: wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

