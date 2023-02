Liebe, Lack und Langeweile: Sexualtherapeutin gibt Tipps für den Ausbruch aus der Bett-Routine

Von: Franziska Konrad

Teilen

In Zuhör-Position: Dr. Beatrice Wagner (59) betreibt in der Gemeinde Icking seit 15 Jahren eine Praxis für Sexual- und Paartherapie. © Franziska Konrad

Zum Valentinstag sprachen wir mit Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Beatrice Wagner über Routinen, Partnerschaft und Verständnis.

Icking – Der Valentinstag bedeutet für Floristen und Drogisten eine besondere Herausforderung. Dr. Beatrice Wagner aus Icking ist nicht nur am 14. Februar mit der Liebe konfrontiert: Vor 15 Jahren eröffnete sie eine Praxis für Sexualtherapie – seinerzeit eine der ersten in der Metropolregion München. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht die 59-Jährige offen darüber, was sich in den vergangenen Jahren rund um das Thema Sexualität bei Paaren verändert hat – und sie verrät Casanovas Liebesgeheimnis.

Liebe, Lack und Langeweile: Sexualtherapeutin gibt Tipps für den Ausbruch aus der Bett-Routine

Frau Dr. Wagner, Umfragen zufolge ist jeder Zweite in Deutschland mit seinem Sexualleben unzufrieden. Sind wir Deutschen einfach verklemmt – oder woran liegt das?

Dr. Beatrice Wagner: (lacht) Das wäre jetzt schon eine mögliche Ursache. Verklemmt bedeutet, dass wir nicht sagen, was wir eigentlich möchten. Ob das insbesondere bei uns Deutschen so ist, weiß ich nicht. Fakt ist: Mit dem Partner über das zu sprechen, was man im Bett wirklich will, ist extrem schwierig.

Warum?

Dr. Wagner: Am Anfang in der Kennenlernphase ist alles spannend: jede Berührung, jeder Blick. Nach einer gewissen Zeit, wenn die Verliebtheitshormone weg sind, flaut das Ganze ab. Beim Sex schleicht sich eine Routine ein: Paare haben Stellungen und Abläufe gefunden, die beiden Spaß machen. Dann gibt’s noch separate Vorlieben. Wenn man darüber nicht spricht, sich nur auf die gemeinsame Schnittmenge konzentriert, wird’s langweilig.

Bei Männern geht es mehr um die Optik

Apropos Spaß machen: Haben Männer im Bett andere Vorlieben als Frauen?

Dr. Wagner: Insgesamt stehen Männer mehr auf Optik. Frauen legen mehr Wert auf Intimität, das Gefühl des Verschmelzens.

Was genau meinen Sie mit Optik?

Dr. Wagner: Ein Mann wird stärker als die Frau durch Optik erregt. Klar mögen es Frauen auch, wenn ein Mann gut aussieht. Aber da geht’s nicht so sehr darum. Wenn man jemanden liebt, schaut man über das ein oder andere hinweg.

Stichwort lieben: Welche Menschen kommen zu Ihnen? Nur Paare? Oder auch Singles?

Dr. Wagner: In der Regel sind es Paare in langjährigen Beziehungen. Zu mir kommen aber auch viele Singles: Menschen, die keinen Partner finden, lange alleine waren und jetzt in ihrem Selbstwertgefühl gestört sind. Viele Patienten sprechen mit mir auch über Dinge, über die sie sonst mit niemandem reden können.

Haben Sie ein Beispiel?

Dr. Wagner: Ein Patient liebt es, sich beim Sex in Lack und Leder zu kleiden. Die Partnerin steht dem ein bisschen verständnislos gegenüber. Da kommen bei beiden Ängste hoch: Der eine fühlt sich unverstanden, die andere fühlt sich beiseite gestellt und denkt: „Habe ich vielleicht den falschen Partner?“

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Die Einstellung zur Sexualität liegt oft in der Kindheit

Wie können Sie da helfen?

Dr. Wagner: Abtrainieren kann ich das natürlich nicht. Es handelt sich ja irgendwie um ein tiefes Bedürfnis. Aber ich kann schauen: Worin besteht das Bedürfnis wirklich? Tatsächlich darin, Latex auf der Haut zu spüren – oder geht es eigentlich um etwas anderes? Etwa darum, in eine andere Rolle zu schlüpfen? Es ist in der Regel so, dass das aktuelle Problem seine Schärfe aus einer früheren Situation bekommt. Wenn einer auf Lack und Leder steht, das muss nicht von früher kommen. Aber die Art, wie diese Person das durchsetzt, die vielleicht schon.

Ein Mann wird stärker als die Frau durch Optik erregt. Frauen legen mehr Wert auf Intimität. Am Anfang hieß es noch: ,Wir kommen erst, wenn’s dunkel ist.’ Das höre ich heute nicht mehr.

Also schon aus der Kindheit?

Dr. Wagner: Genau. Da sehe und lerne ich, wie die Eltern mit mir und sich selbst umgehen. Die Art, wie man mit Differenzen umgeht und die Einstellung zur Sexualität, das liegt oft in der Kindheit.

Thema Sexualität: Wie wichtig ist die körperliche Liebe in einer Partnerschaft?

Dr. Wagner: Wichtig. Man kann sicher ohne Sex gut miteinander klar kommen und ein tolles Leben führen. Aber meiner Meinung nach fehlt dann das, womit man sich in einer Beziehung immer wieder gegenseitig bestätigt. Durch die Sexualität sagt man sich: Du bist mein Partner, dich habe ich mir ausgewählt, meine Intimität möchte ich nur mit dir teilen. Wobei ich gestehen muss: Ich erlebe auch, dass junge Leuten das etwas anders sehen.

Und zwar?

Dr. Wagner: Es gibt immer mehr Menschen um die 20, die sagen: „Ne, das ist mir zu altmodisch, ich möchte eine offene Beziehung.“ Die koppeln die Sexualität komplett von der Liebe ab. Haben eine Beziehung und nehmen sich die Freiheit heraus, sich immer mal woanders umzuschauen.

Junge Menschen sagen häufiger, dass sie sich nicht mehr fest binden wollen

Woher kommt diese Entwicklung?

Dr. Wagner: Mich wundert das wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Vielleicht liegt es daran, dass junge Menschen einfach experimentierfreudiger sind. Vielleicht haben die das schon immer gemacht und sich nur nicht getraut, offen darüber zu reden. Heute sagen sie mit mehr Selbstvertrauen: „Ich will mich noch nicht binden. Die Vorstellung, für immer mit meinem Partner zusammenzusein, jagt mir Angst ein. Dann steckt womöglich eine wahnsinnige Ehrlichkeit dahinter.

Zurück zur monogamen Beziehung: Haben Sie einen Tipp für Paare, damit die auch noch in zehn Jahren gemeinsam den Valentinstag feiern können?

Dr. Wagner: Um beim Thema Sexualität zu bleiben: Es gibt ganz viele Bücher und Hörbücher, um aus der Bett-Routine herauszukommen. Und um gar nicht erst in diese Routine zu verfallen, können Paare beim Sex einfach ab und an eine Kleinigkeit ändern. Das muss nichts Großes sein. Oft denkt man: Sex, das kann wohl jeder. Dabei wird übersehen, dass Sexualität auch eine Kunst ist. Bedeutet: Man darf sich fortbilden, geschickter werden, seine Fantasie einbringen. Beim Kochen muss ich das keinem erklären. Beim Sex gilt genau dasselbe.

Wie viel Sex ist eigentlich „normal“?

Dr. Wagner: Da nenne ich keine Zahl. Eigentlich ist es wie beim Joggen: An manchen Tagen muss man sich etwas überwinden, um loszulegen. Joggen ist auch nicht jedes Mal toll. Manchmal regnet’s und manchmal will man nicht so richtig. Beim Sex denke ich genauso nicht immer: Wow, auf diese Erleuchtung habe ich schon ewig gewartet. Nein, manchmal ist es ganz normale, bekannte Hausmannskost. Und wenn man ab und an darüber hinausgeht und experimentiert, hat man die ideale Mischung.

Wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken: Haben sich Ihre Patienten und deren Probleme verändert?

Dr. Wagner: Das Thema Sexualtherapie an sich ist viel selbstverständlicher geworden. Am Anfang hieß es noch: „Wir kommen erst, wenn’s dunkel ist.“ Das höre ich jetzt nicht mehr. (lacht) Was sich noch verändert hat, ist der zunehmende Einfluss der Internetpornografie. Keine gute Entwicklung.

Können Sie das bitte genauer erklären?

Dr. Wagner: Jugendliche haben oft ihren ersten Porno gesehen, bevor sie von ihren Eltern aufgeklärt wurden. Die bekommen da ein Bild vermittelt, das total unreal ist. Im Porno lernt man ja nicht, wie man ein Mädchen erobert. Da werden nur Klischees vermittelt: Was der Mann möchte, ist immer gut. Die Frau muss alles mitmachen.

Männer stehen unter Erfolgsdruck

Welche Auswirkungen hat das auf Männer und Frauen?

Dr. Wagner: Männer stehen unter Erfolgsdruck: Sie sind mit Leistungen und Größen konfrontiert – da können sie nicht mithalten. Außerdem denken sie, dass man mit Frauen im Bett so umgeht. Frauen müssen im Gegenzug den Männern wieder ein bisschen Sensibilität beibringen. Das Tückische daran: Jeder weiß, dass solche Filme nicht real sind. Aber unser Gehirn ist so gepolt, dass wir das für real halten, was wir sehen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Was kann man tun, um dem Trend entgegenzuwirken?

Dr. Wagner: Ich bin für ein klassisches: Kuck das nicht mehr an. Es tut einfach nicht gut. Paare können sich Wege überlegen, um gemeinsam Fantasien zu entwickeln. Es gibt zum Beispiel erotische Filme. In denen man sieht, wie es zwischen zwei Menschen knistert. Wenn man das zur Anregung nimmt, das finde ich toll!

Haben Sie auch einen Valentinstipp für Singles?

Dr. Wagner: Die Person, die ich erobern möchte, muss sich in meiner Gegenwart einzigartig und gewollt fühlen. Das gelingt, indem ich diesen Menschen sensibel beobachte, genau auf ihn eingehe und mein Mitgefühl zeige. Bei meinem Gegenüber rufe ich so das Gefühl hervor: „Mit dem treff’ ich mich gerne noch einmal.“ Soweit ich weiß, ging so auch das Liebesrezept von Casanova. (lacht)

Sprung in die Gegenwart. Haben Sie in Icking noch mit Vorurteilen zu kämpfen?

Dr. Wagner: Seit 13 Jahren lebe ich nun in Icking. Vor allem am Anfang habe ich mir gegenüber Vorurteile und Unsicherheit gespürt: Was will die hier? Was treibt die da in ihrer Praxis? Inzwischen ist es teils teils. Ich bin im Ort engagiert. Viele haben gemerkt: Mit der kann man ja doch ganz normal reden. In anderen schlummern, das glaube ich, nach wie vor die ein oder anderen Vorurteile. Keine Bösartigkeiten, sondern Skepsis. Früher war ich in München. Dort habe ich so etwas überhaupt nicht gespürt. Aber in der Großstadt lebt man eben anonymer. In Icking kennt jeder jeden. Da schaut man schon mal genauer hin – und steht unter Beobachtung. (lacht)