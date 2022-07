Traurige Gewissheit nach dramatischer Suchaktion am Tegernsee: 17-Jähriger tot im See geborgen

Von: Gabi Werner

Eine groß angelegte Suchaktion wurde am Samstag und am Sonntag auf dem Tegernsee gestartet. Dennoch konnte der 17-jährige Vermisste bis dato nicht gefunden werden. © DLRG Gmund

Tragischer Vorfall am Tegernsee: Ein 17-Jähriger ist am Samstag (2. Juli) beim Fischen mit seinem Boot gekentert. Am Sonntagabend ist der Leichnam geborgen worden.

Update vom Montag, 9.20 Uhr: Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde der 17-Jährige am Sonntag gegen 21 Uhr mit Hilfe eines Tauchroboters geortet. Taucher übernahmen die Bergung des Körpers. Der 17-Jährige befand sich etwa im Bereich, wo er mit dem Kajak gekentert war. Nach der Bergung konnte nach Polizeiangaben nur mehr der Tod des jungen Mannes festgestellt werden. Er wurde zweifelsfrei als der gesuchte 17-Jährige identifiziert.

Tragischer Vorfall am Tegernsee: Vermisster 17-Jähriger tot geborgen

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen für die Kriminalpolizei die ersten Untersuchungen in dem Todesfall. Die weitere Sachbearbeitung liegt nun bei der Kriminalpolizeistation Miesbach. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bislang keine, die Ermittler gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

Update vom Sonntag, 18.30 Uhr: Die Suche nach dem vermissten Jugendlichen blieb bis zum frühen Sonntagabend ohne Ergebnis. Dabei waren die Rettungskräfte den ganzen Nachmittag über noch einmal mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die DLRG Bayern stellte für die Suche sogar eine technisch hochwertige Unterwasser-Drohne mit Navi zur Verfügung. Es war laut Caroline Amann von der DLRG Gmund das erste Mal überhaupt, dass das Gerät am Tegernsee zum Einsatz kam. Leider zunächst vergebens.

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend betonte, werde der Einsatz in den kommenden Tagen grundsätzlich so lange fortgesetzt, bis der Vermisste gefunden ist.

Ursprüngliche Meldung:

Rottach-Egern - Über Notruf wurden der Polizei am Samstag (2. Juli) gegen 11.50 Uhr ein gekentertes Kajak und Hilferufe auf dem Tegernsee mitgeteilt. Wie die Polizei berichtet, war ein 17-Jähriger aus Emmering (Kreis Fürstenfeldbruck) gemeinsam mit seinem Vater im Bereich Schorn/Ganghoferstraße in Rottach-Egern beim Fischen auf dem Tegernsee unterwegs. Jeder saß in seinem eigenen Kajak. Nachdem der Vater wieder an Land gefahren war, fiel ihm auf, dass das Boot seines Sohnes gekentert und der Jugendliche nicht mehr zu sehen war. Vermutlich war das Boot aufgrund des starken Windes gekippt.

Tegernsee: Zahlreiche Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Laut Polizei wurde umgehend eine große Suchaktion gestartet. Zahlreiche Einsatzkräfte und Taucher der Wasserwachten Rottach-Egern, Bad Wiessee und Gmund sowie der DLRG-Ortsgruppen Tegernsee und Gmund, der Feuerwehren und das Polizeiboot waren im Einsatz. Auch aus der Luft wurde per Hubschrauber nach dem 17-Jährigen gesucht.

Tegernsee: Suchaktion nach Jugendlichem wird heute (3. Juli) fortgesetzt

Bislang verlief die Suche ergebnislos. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage mitteilte, konnte der Jugendliche bisher nicht gefunden werden. Das Problem war unter anderem die schlechte Sicht, die derzeit im Tegernsee herrscht. „Wir haben aufgrund des starken Regens im Moment sehr viele Sedimente im See“, erläutert Caroline Amann von der DLRG Gmund, selbst ausgebildete Rettungstaucherin. Die Einsatzkräfte seien daher teils im Blindflug unterwegs gewesen.

Die Suche hält weiter an. Ab Mittag, sobald der gestartete Tegernsee-Triathlon beendet ist, werden auch wieder Taucher im Einsatz sein. gab

