„Schweren Herzens“: Bekanntes Volksfest im Münchner Oberland abgesagt - Problem hat sich verschärft

Von: Wolfgang Schörner

Das Volksfest in Penzberg ist abgesagt. © Ralf Ruder

Das Penzberger Volksfest 2022 ist abgesagt. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Grund ist nicht die Pandemie, sondern Personalmangel.

Penzberg - Die Stadt Penzberg gab am Donnerstag die Absage des Penzberger Volksfestes 2022 bekannt. In der Mitteilung heißt es: „Zu wenig Personal ist vor allem im Gastronomiebereich das derzeit größte Problem. Noch nie haben so viele Servicekräfte gefehlt. Denn während der Pandemie-Jahre haben sich viele Arbeitskräfte umorientiert und sind in andere Branchen gewechselt.“

Weiter heißt es: „Nun trifft es in diesem Jahr mit dem Personalnotstand auch die Penzberger Wiesn, die traditionell am letzten Freitag im August gestartet wäre. Die Wirtsleute hatten für Mittwoch, den 13. Juli 2022, bei Bürgermeister Stefan Korpan um ein Gespräch gebeten. Christian Fahrenschon erläuterte dabei, dass er sich aufgrund der sich abzeichnenden Personalnotlage nicht in der Lage sieht, dass Penzberger Volksfest 2022 ordnungsgemäß und in der gewohnten Qualität durchzuführen.“

Volksfest Penzberg 2022 abgesagt: Personalprobleme, weil parallel andere Großveranstaltungen stattfinden

Der Grund hierfür sei, so der langjährige Festwirt, dass zum selben Zeitpunkt mehrere gleichgelagerte Großveranstaltungen (wie z.B. das Rosenheimer Herbstfest) stattfinden, die ebenfalls händeringend nach Personal suchen. Dies verschärfe die ohnehin prekäre Personalsituation nochmals deutlich, so die Stadt. Alle Anstrengungen vonseiten der Wirtsleute, qualifiziertes Personal für das Penzberger Volksfest zu rekrutieren, sind leider fehlgeschlagen.

Die Stadt in ihrer Mitteilung: „Gemeinsam und schweren Herzens haben sich die Wirtsleute Christian und Claudia Fahrenschon mit Bürgermeister Stefan Korpan in Anbetracht der geschilderten Situation nun für die Absage des beliebten Familienfestes im Jahre 2022 entschieden.“ Und weiter: „Angesichts des fehlenden Personals in den Bereichen Küche und Service müssen wir erkennen, dass uns zum heutigen Tage die nötige Planungssicherheit fehlt, um eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen“, so die Wirtsleute Fahrenschon.

Bereits getätigte Reservierungen für das Volksfest in Penzberg werden laut Stadt nach Auskunft der Wirtsfamilie Fahrenschon selbstverständlich rückabgewickelt.

