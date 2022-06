Es werden immer mehr: Wohnmobile verstopfen die Straßen - „Sind uns der Problematik bewusst“

Von: Robert Langer

Teilen

Wenn sie nicht unterwegs sind, stehen sie oft wochenlang am Straßenrand: Wohnmobile in Zorneding. © SRo

Unterwegs freuen sie ihre Besitzer, zurück zuhause können die Fahrzeuge ein Problem sein: Die Zahl der „Ferienhäuser auf Rädern“ nimmt auch im Landkreis Ebersberg stark zu.

Landkreis – In den am Wochenende beginnenden Pfingstferien werden so viele Wohnmobile wie noch nie unterwegs sein. Das lässt sich aus aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts ablesen. Der Trend zu den fahrbaren Urlaubswohnzimmern geht im Landkreis Ebersberg ebenfalls steil nach oben. Die Eigentümer freuen sich über ihre Freiheiten. Doch es gibt Probleme auf unterschiedlichen Ebenen bis hin zur Landwirtschaft. Eine der Fragen: Wohin mit den Fahrzeugen, wenn sie nicht in die Ferien rollen?

Wohnmobile im Trend: Fahrzeuge werden zum Problem - sie parken auf öffentlichen Straßen

Die parken auf öffentlichen Straßen. Sie sind breiter und länger als normale Autos“, sagt Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow (CSU). „Die Problematik ist uns durchaus bewusst.“ Zuletzt hatte sich der Marktgemeinderat Kirchseeon mit dem Thema Parken an Straßen beschäftigt. Kritisch angemerkt wurde dabei auch, dass teilweise Feuerwehr und Rettungskräfte Probleme hätten, an den Einsatzort zu gelangen (wir berichteten). „Wir werden uns damit beschäftigen müssen“, so Paeplow. Man könne sich auch überlegen, spezielle Stellplätze für Wohnmobile auszuweisen. „Aber so weit sind wir noch nicht.“

Parkplätze von Wohnmobilen: Kontrollen angesagt - „Problematik ist uns durchaus bewusst“

„Es gibt immer mal wieder Probleme mit Fahrzeugen ganz allgemein, die länger als die erlaubten 14 Tage im öffentlichen Raum abgestellt werden“, sagt Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU). Vereinzelt seien auch Wohnwagen oder Wohnmobile darunter. „Oft sind es irgendwelche Anhänger.“ Die kommunale Verkehrsüberwachung überwache den ruhenden Verkehr und ahnde Verstöße. „Aktuell ist dies nicht als großes Problem identifiziert“, sagt Spitzauer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.

Vielschichtiger sieht Franz Lenz, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes, das Thema. Es gebe zum einen immer mehr Besucher von außerhalb im Landkreis, die ihre Wohnmobile ganz einfach irgendwo in der Wiese parkten. „Es geht natürlich nicht, ein Fahrzeug ohne Genehmigung auf einer landwirtschaftlichen Fläche abzustellen“, so Lenz. Den Trend zu mehr Wohnmobilen gebe es schon länger. Mit Corona haben sich das jedoch verstärkt. Im Internet gebe es auch Plattformen mit Tipps.

Probleme mit Wohnmobilen: Landwirte alarmiert - „Alles eine Frage des Masse“

„Es ist alles eine Frage der Masse“, sagt Lenz. Wenn es ein oder zwei Fahrzeuge seien, könne man das ausnahmensweise vielleicht noch hinnehmen. Wenn es mehr würde, sei es schwierig. Und natürlich seien abgestellte Wohnmobile sowohl auf Zufahrtsstraßen als auch auf Feldwegen ein Hindernis für große landwirtschaftliche Maschinen. „Die blockieren.“

Ähnlich sei dies beim Abstellen von Wohnmobilen im Winter. „Da geht es auch um Platz auf den Höfen. Es gibt viele Nachfragen.“ Bei aktiven Landwirten seien Flächen kaum vorhanden, sagt Lenz. Beim Abstellen auf einer Fläche außerhalb sollte man aufpassen. Da müsste man Vorsichtsmaßnahmen beachten, dass keine Schadstoffe in den Boden gelangten. Das muss man vorher prüfen. „Man muss sich schon überlegen, was man macht, bevor man sich so ein Fahrzeug zulegt“, sagt Lenz.

Wohnmobile im Trend: Verkehrssicherheit im Blick

In Poing steht vor allem das Thema Verkehrssicherheit im Fokus. Schon vor einigen Jahren habe das Problem bestanden, dass Busse nicht mehr durchgekommen seien, weil abgestellte Fahrzeugen und Anhänger die Straßen verstopften. Mit den zusätzlichen Wohnmobilen werde ein grundsätzliches Problem noch verschärft, sagt Jürgen Rappold, Leiter des Ordnungsamtes.

Nämlich das der allgemeinen Verdichtung. Dazu würden mehrere Faktoren beitragen: In den Familien geht der Trend zum Zweit-, zum Drittfahrzeug. Garagen werden als Lagerflächen zweckentfremdet, die Autos stehen auf der Straße. Und: Firmenautos werden mit nach Hause genommen und dort geparkt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.