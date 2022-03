Nach Schüssen in Wohngebiet: Bayerisches Dorf erwacht aus der Schockstarre - „Es ist schrecklich“

Von: Kathrin Hauser

Insgesamt 170 Polizisten waren am Montag in Polling im Einsatz. © Bartl

Mitten in Polling feuerte ein Mann am Montag mehrere Schüsse ab - und löste einen Großeinsatz aus. Es herrschte Ausnahmezustand. Langsam löst sich das Dorf aus der Schockstarre.

Polling – Es ist 17.40 Uhr an jenem Montagnachmittag, den in Polling so schnell keiner vergessen wird. Etwa zweieinhalb Stunden zuvor ist dort mitten im Wohngebiet, gleich beim Supermarkt, ein Familienstreit eskaliert. Es hat sich die Situation so zugespitzt, dass ein 35-Jähriger in eine psychischen Ausnahmesituation geriet, in der er eine Waffe zückte und damit drohte, sich etwas anzutun.

Großeinsatz in Polling: 170 Einsatzkräfte vor Ort

Nachdem die Lebensgefährtin einen Notruf abgesetzt hatte, eilten immer mehr Polizisten nach Polling. Schließlich waren 170 Einsatzkräfte im Klosterdorf. Der Mann schoss um sich – erst in seinem Wohnhaus und später auch aus dem Haus heraus in Richtung der Polizisten, die das Haus umstellt hatten. Als das Sondereinsatzkommando (SEK), das sich Zugang zum Haus verschafft hatte, den 35-Jährigen gegen 17 Uhr festnehmen wollte, zielte er mit der Waffe auf die Polizisten. Daraufhin wurde der 35-Jährige mit einem gezielten Schuss in die Hand überwältigt.

Eine gute halbe Stunde später löst sich das Wohngebiet langsam aus seiner Schockstarre – auch wenn noch alles voller Polizeiautos steht. Sie haben Bamberger, Rosenheimer, Weilheimer und Münchner Kennzeichen. Auch Krankenwagen wurden alarmiert. In ein, zwei sitzen Menschen, die versorgt werden.

Ein Jogger kommt vorbei. Er ist verschwitzt. „Kann ich jetzt wieder zu meinem Haus?“, fragt er. „Nein, da ist immer noch abgesperrt“, antwortet ein Polizist. Noch versperren die rot-weißen Absperrbänder der Polizei die Wege und Straßen rund um den Einsatzort in der Prälat-Töpsl-Straße. Viele Anwohner mussten evakuiert werden. Das Gebiet wurde großräumig abgeriegelt.

Nach Schüssen in Polling: Menschen müssen langsam zur Normalität zurückfinden

Das Glockengeläut der Klosterkirche verbreitet die ganz normale dörfliche Gemütlichkeit eines Montagabends, der einen Hauch von Frühling in sich trägt. Zur Normalität müssen die Menschen hier erst langsam wieder zurückfinden. Martinshorn übertönt das Glockenläuten. Gerade wird der 35-Jährige mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Polizisten begleiten ihn.

Als das Martinshorn langsam leiser wird, läuten die Glocken immer noch. Polizisten in schusssicherer Schutzkleidung mit Sturmhaube über dem Gesicht, gehen zu ihren Einsatzwagen zurück. An ihren Gürteln stecken Pistolen und Gewehre verschiedener Ausführungen. Manche stehen schon an den Kleinbussen und ziehen sich um, legen ihre Sicherheitskleidung ab. Ihr Einsatz ist vorbei, ihre Aufgabe erfüllt.

Großeinsatz in Wohngebiet: „Schrecklich, wenn so etwas mitten im Ort stattfindet“

Dass dieser Großeinsatz mit nur einem Handschuss und nur einem Verletzten endete, ist auch ihrem Können zu verdanken. Dass nichts Schlimmeres passiert ist am hellichten Tag, mitten im Wohngebiet in Polling, darüber sind alle froh. Dennoch steckt ihnen der Schrecken noch in den Gliedern: „Es ist schrecklich, wenn so etwas mitten im Ort stattfindet“, sagt der Pollinger Bürgermeister Martin Pape.

„So etwas ist eine unglaubliche Herausforderung. Solche Situationen können auch ganz anders ausgehen“, sagt Polizeisprecher Stefan Sonntag am Tag nach den Schüssen in Polling. Inzwischen hat die Polizei bei der Durchsuchung des Wohnhauses des 35-Jährigen eine Schreckschuss- und eine Druckluftwaffe sichergestellt. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen gegen den Mann wegen Bedrohung übernommen. KATHRIN HAUSER

