David Hasselhoff mehrere Wochen heimlich in Oberbayern - Luxus-Hotel-Direktor verrät Details

Von: Roland Lory

Im Schnee: David Hasselhoff (2.v.l.) mit Monika Frey (Alpenhof, l.) und Pächterehepaar Christian und Elke Bär. © Gabi Königbauer

Er ist ein echter Promi: Schauspieler und Sänger David Hasselhoff. Für mehrere Wochen hielt sich der 69-Jährige in Murnau auf. In der Unfallklinik ließ er sein Knie behandeln, genächtigt hat er im Hotel Alpenhof.

Murnau – Es scheint David Hasselhoff (69) in Murnau gut gefallen zu haben. „Er hat geschwärmt über die Landschaft und die Natur“, erzählt Christian Bär, Direktor des Fünf-Sterne-Hotels Alpenhof. Hat der Star Allüren gezeigt? Bär winkt ab. „Er war völlig unkompliziert.“

Wer die 1980er und 1990er Jahre bewusst miterlebt hat, dem konnte Hasselhoff nicht entgehen. Zum einen spielte er in der US-amerikanischen Fernsehserie „Knight Rider“ die Hauptrolle. Held Michael Knight und sein sprechendes, mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes Auto K.I.T.T. kämpften für Gerechtigkeit. Außerdem war Hasselhoff in der Serie „Baywatch“ zu sehen, die 1989 startete und 2001 endete. Schließlich ist Hasselhoff noch für das Lied „Looking for Freedom“ bekannt, das lange an der Spitze der Hitparade lag.

David Hasselhoff wegen Knie-OP in Murnau - „Er war völlig unkompliziert“

Nun hatte der Schauspieler und Sänger ein Problem mit dem Knie. „The Hoff“ ließ sich in der Murnauer Unfallklinik behandeln. Ein Domizil brauchte er auch noch. Da lag es nahe, sich im Alpenhof einzuquartieren. „Er hat sich für Murnau entschieden, weil es bei uns so schön ist und weil die Unfallklinik die tollsten Ärzte hat“, erzählt Alpenhof-Chef Bär.

Anonymität ist in der Hotelbranche oberstes Prinzip – erst recht, wenn es um Promis geht. Von Hasselhoffs mehrwöchigem Murnau-Aufenthalt bekam jedenfalls kaum jemand etwas mit. „Eine Handvoll Menschen wusste es“, sagt Bär.

David Hasselhoff mit Ehefrau in Murnau - „Wir konnten es geheim halten“

„Wir konnten es geheim halten.“ Hasselhoff und seine Ehefrau Hayley Roberts seien ein sehr „herzliches Paar“, schwärmt Bär. „Wir haben sie richtig in unser Herz geschlossen.“ Inzwischen ist der Star abgereist. Aber er kündigte an, wiederzukommen.

