Aiwanger erntet bei Herbstschau-Umzug Buhrufe - der reagiert mit bester Laune

Von: Manuel Eser

Die Konfrontation: An der Johanneskirche empfingen Demonstranten Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger mit Buh-Rufen. Während sein Gegenüber MdL Benno Zierer fröhlich winkt, hat Aiwanger ein paar Bonbons in der Hand. © Eser

Beim Herbstschau-Umzug erntet Hubert Aiwanger Buh-Rufe. Der stellvertretende Ministerpräsident reagiert überraschend auf die Demonstranten in Moosburg.

Moosburg – Erst am vergangenen Montag hatten die Moosburger Stadträte überhaupt von Bürgermeister Josef Dollinger (FW) erfahren, dass dessen Parteifreund Hubert Aiwanger am Sonntag zur Herbstschau nach Moosburg kommen würde. Und das auch nur auf Nachfrage in nichtöffentlicher Sitzung, wie Stadtrat Benedikt Gruber dem FT berichtete.

Die Aiwanger-Gegner reagierten schnell. Auf Initiative von Jules Steinberger und Lukas Reingruber wurde eine Demonstration angemeldet und organisiert, um gegen den Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten zu protestieren, der aufgrund eines antisemitschen Flugblatts aus seiner Schulzeit in Erklärungsnot geraten war. „Ich finde es peinlich und frappierend, dass ausgerechnet er jetzt kurz vor der Landratswahl bei uns ein öffentliches Volksfest als Bühne erhält“, sagte Gruber dem Freisinger Tagblatt.

Gute Stimmung trotz Demonstranten: Hubert Aiwanger (M.) scherzte viel mit seinen FW-Parteifreunden Bürgermeister Josef Dollinger (links) und Landrat Helmut Petz. © Eser

Bei sommerlichen Temperaturen nahm Aiwanger am Sonntagnachmittag in einer Kutsche am Herbstschau-Umzug teil, der zunächst durch die Innenstadt und später zum Festplatz führte. Neben ihm saß Dollinger, gegenüber Landrat Helmut Petz und Landtagsabgeordneter Benno Zierer. Alle vier präsentierten sich in bester Stimmung, lachten, feixten und winkten ins Publikum.

Als die FW-Kutsche an den Demonstranten vorbeikam, die an der Johanniskirche stationiert waren, schwollen zwar Buh-Rufe an. Gleichzeitig aber jubelten und klatschen ihm auf der anderen Seite Schaulustige demonstrativ zu. Und Aiwanger: Der nahm eine Handvoll Bonbons und warf sie den Demonstranten zu, ehe er sich am Festplatz ein Hendl genehmigte und im Zelt schließlich ein Grußwort sprach.

Die schönste Szene: Martin Bachner ließ den achtjährigen Bela Baur aus Moosburg auf sein historisches Rad steigen. Der strahlte. © Eser

Abgesehen davon dominierten Blasmusiktöne und Sonnenschein. Für die schönste Szene sorgte Martin Bachner vom Verein Historische Räder Bruckbergerau. Er setzte den achtjährigen Bela Baur spontan auf sein altehrwürdiges, geschichtsträchtiges Zweirad. Der Bub aus Moosburg strahlte nach der unverhofften Fahrt über das ganze Gesicht, „Das war toll.“

