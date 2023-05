Absolute Seltenheit: Video zeigt ausgebüxten Flamingo in Moosburg – einen Namen hat er auch schon

Von: Armin Forster

Exot im Abflug: Diesen Chileflamingo, ein eigentlich in Südamerika heimischer Vogel, hat der Moosburger Matthias Gabriel am örtlichen Aquapark fotografiert. © Matthias Gabriel

Er fällt sofort auf: Ein ausgebüxter Flamingo gastiert derzeit im Raum Moosburg. Ein Vogelkundler hat mit ihm eine „Sensationsbeobachtung“ gemacht.

Update vom 4. Mai: Matthias Gabriel - der Moosburger, der den Chileflamingo im Raum Moosburg kürzlich fotografiert und unserer Zeitung die Bilder zur Verfügung gestellt hatte - meldete sich nun erneut beim Freisinger Tagblatt. Diesmal hat er „Chilingo“ am örtlichen Aquapark sogar filmen können. Hier sehen Sie das Video:

Ursprungsmeldung vom 27. April 2023:

Moosburg – Es dauert nur kurz, dann lässt dieser Anblick Robert Gabriel hastig zum Hörer greifen. Der stellvertretende technische Leiter der Moosburger Wasserwacht hat am Mittwochmittag aber nicht etwa einen Ertrinkenden bemerkt. „Du, im Aquapark schwimmt ein Flamingo!“, ruft er seinem Verwandten Matthias Gabriel ins Telefon, der das exotische Tier als begeisterter Fotograf natürlich vor seine Linse bekommen soll.

Wenig später stehen die Männer am Ufer des Baggersees und beobachten und fotografieren, wie der rosafarbene Vogel gemütlich hinter einem Paar Schwäne herschwimmt. „Der denkt wohl, er gehört dazu“, kommt es Matthias Gabriel bei der Szene amüsiert in den Sinn. Dann, noch während der 41-Jährige eifrig Bilder schießt, wird es dem Tier wohl zu bunt, oder zu fad – jedenfalls breitet es die Flügel aus und flattert Richtung Ausgleichsweiher auf und davon.

Hat offenbar bereits Anschluss gefunden: In Gesellschaft von Schwänen fühlt sich der Flamingo augenscheinlich recht wohl, sticht aber farblich sofort heraus. © Matthias Gabriel

Für die beiden Gabriels ein einmaliges Erlebnis – Christian Brummer reagiert auf die Erzählung von einem Flamingo in bayerischen Gewässern aber deutlich gelassener. „Den kann man rund um die Isar öfter sehen“, sagt der 58-Jährige. Der Landshuter Kreisgruppenchef des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) hat schon viele Meldungen über den Chileflamingo – so die Artenbezeichnung – mitbekommen.

Minutenlangen Kampf des Flamingos beobachtet

Einmal, am Neujahrstag 2018, hatte er selbst eine spektakuläre Begegnung mit dem Tier, wie Brummer erzählt: „Der Flamingo wurde von einem Seeadler attackiert.“ Minutenlang habe der Luftkampf gedauert, wilde Ausweichmanöver inklusive. Nach und nach hätten den Angegriffenen die Kräfte verlassen. „Dann ist der Flamingo relativ nah zu mir hergeflogen – und hat sich so wohl gerettet: weil sich der Seeadler nicht mehr hergetraut hat.“ Aus Brummers Sicht war das eine „Sensationsbeobachtung“, wie er sagt. Denn: Während der Seeadler auch bei uns heimisch ist, leben Chileflamingos, wie der Name bereits vermuten lässt, eigentlich in Südamerika. Die beiden kommen sich also so gut wie nie in die Quere.

Bei dem Exemplar, das nun durchs Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern streunt, handle es sich um einen „Gefangenschaftsflüchtling“, erklärt Brummer. „Wir gehen davon aus, dass er aus einem Zoo oder von einem privaten Halter geflohen ist“, sagt der LBV-Experte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Flamingo vom Aquapark um dasselbe Tier handelt, das vor Jahren auch die Seeadler-Bekanntschaft gemacht hatte, sei recht hoch.

In Bayern ist diese Flamingo-Art eine absolute Seltenheit

„In Bayern leben maximal ein bis zwei Chileflamingos in freier Wildbahn. Früher gab es mal einen ganzen Trupp, die überwiegend am Chiemsee oder unteren Inn gesichtet wurden und jedes Jahr Zugbewegungen auch durch unsere Region unternommen haben.“ Dann habe es einen harten Winter gegeben, „und seit mehreren Jahren kommt nur noch dieser eine zu uns“, sagt Brummer. „Der hat auch schon komplett bei uns überwintert.“ Angelehnt an die Artenbezeichnung kursiere in der Szene bereits ein Spitzname für den Exoten: „Irgendwann hab ich mal den Namen Chilingo gehört.“

Dass der Ornithologe einen solchen Überblick über die Population hat, liegt daran, dass es dank der Online-Vernetzung unter Gleichgesinnten heute gute Datenbestände über alle möglichen Vögel gibt. „Ich muss auch sagen: Trotz der hohen medialen Aufmerksamkeit interessiert uns Vogelkundler der Flamingo nur wenig. Wir haben heimische Arten, die viel spannender sind“, meint Brummer und schwärmt etwa von einem Schwarzschwan, den man bei Eching (Kreis Landshut) beobachten könne.

Dass Christian Brummer Chilingo schon öfter begegnet sein könnte, ohne dass es ihm aufgefallen wäre, sei gut möglich, erzählt der LBV-Kreischef mit einem Lachen: „Dieser Flamingo ist ja rosa. Wenn der in einiger Entfernung mit Schwänen schwimmt, erkennt das jeder sofort. Ich selbst tu’ mich aber schwer: weil ich farbenblind bin.“

