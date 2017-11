Unbekannter bespuckt Fahrzeug - und hängt einen Zettel ans Auto

Ein Unbekannter hat sich wohl an der Parkweise einer Dame in Moosburg gestoßen - und das Auto bespuckt. Außerdem hing er noch einen Zettel ans Fahrzeug.

Moosburg – Sie traute ihren Augen kaum, als sie zu ihrem Auto zurückkam: Der Wagen, den eine Frau am Montagabend im Parkhaus am Moosburger Bahnhof abgestellt hatte, war mehrfach bespuckt worden. Dazu hing ein Zettel am Fahrzeug, der die Dame darauf hinwies, dass sie offensichtlich nicht genau zwischen den Markierungen des Parkplatzes geparkt hatte.

„Es wurde bereits in der Vergangenheit ein identischer Fall bekannt“, berichtet die Polizei Moosburg. Scheinbar habe es sich jemand zur Aufgabe gemacht, „Parksünder“ auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. „Vor allem das Bespucken der Fahrzeuge ist hier jedoch wohl nicht die richtige Art und kann durchaus auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen“, betont die Polizei und dreht den Spieß um. Jetzt ist der „Sheriff“ der Gejagte. Hinweise erbittet die PI Moosburg unter Tel. (0 87 61) 3 01 80.

Rubriklistenbild: © dpa/Symbolbild