100 Party-Crasher in Moosinning: Großeinsatz der Polizei nahe München

Von: Timo Aichele

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Mehr als zehn Polizeistreifen und vier Rettungswagen waren Samstagnacht in Moosinning gefragt. Grund waren rund 100 Party-Crasher.

Moosinning - Etwa 100 Menschen feierten in der Nacht zum Sonntag im Moosinninger Ortsteil Schnabelmoos. Doch dann kamen noch einmal so viele dazu – die Folge waren Handgreiflichkeiten und ein Großeinsatz der Polizei. Gegen Mitternacht wurde der Polizei mitgeteilt, dass etwa 100 ungeladene Menschen versuchten, ebenfalls in das Gebäude zu gelangen, in dem die Party stattfindet, teilt die Inspektion Erding mit.

Moosinning: Auseinandersetzungen bei Party - Polizei Erding im Einsatz

Zudem soll es bereits zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erding sowie der umliegenden Dienststellen fuhren den Einsatzort an. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten flüchtete ein Großteil der Menschenmenge. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnten drei geschädigte Personen von Körperverletzungsdelikten ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Im Einsatz waren mehr als zehn Polizeistreifen, vier Rettungswagen sowie ein Notarzt. Zeugen und Gäste der Feier werden gebeten, sich mit der Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 968-0 in Verbindung zu setzen.

