Familiendrama mit vier Toten in Weilheim: Erinnerungen an zurückliegenden Fall werden wach

Von: Boris Forstner

Die Bereitschaftspolizei setzte im Juli 2003 im Starnberger See Taucher zur Suche nach Hannelore und Heike Klement ein, auf Flugblättern wurde die Bevölkerung um Hilfe gebeten. © Pool/Archiv

Das Familiendrama mit vier Toten in Weilheim erschüttert die Menschen. Und es weckt Erinnerungen an den Fall Klement vor fast 20 Jahren. Eines der Opfer wurde nie gefunden.

Weilheim - Der Mordfall mit insgesamt vier Toten in Weilheim hat bei vielen Einheimischen Erinnerungen an den Fall Klement wachgerufen, der vor fast 20 Jahren wochenlang die Kreisstadt in Atem hielt. Nach einem Gartenfest am 5. Juli 2003 waren Hannelore Klement (60) und ihre Tochter Heike (39), Mitinhaberinnen des gleichnamigen Elektrofachgeschäfts in der Altstadt (heutiger Rossmann), spurlos verschwunden. Geld und Ausweis waren noch da, auch die Autos – schon von Anfang an wurde ein Verbrechen nicht ausgeschlossen.

Die Polizei begann mit einer groß angelegten Suchaktion mit Hunden und Hubschraubern. Nachdem die Handtaschen der beiden Frauen von einem Spaziergänger im Schilfgürtel des Starnberger Sees bei Tutzing gefunden worden waren, bildete die Polizei eine Sonderkommission. Gesichert war, dass die Mutter am Tag nach ihrem Verschwinden noch auf der MS Tutzing gesehen wurde.

Rätselhafter Fall in Weilheim: Hannelore Klement nie gefunden

Dramatisch wurde der Fall, als sich Joachim Klement (38), Sohn und Bruder der Vermissten, eine Woche später in seiner Wohnung oberhalb des Geschäfts erschoss. Tragisch: Schon der Vater hatte sich im Jahr zuvor das Leben genommen. Es wurde bekannt, dass Joachim Klement psychische Probleme hatte. Das Geschäft befand sich in finanziellen Schwierigkeiten, auch stritten die Familienmitglieder immer wieder offen vor der Kundschaft.



In der Folge wurde ein Grundstück der Familie am Trifthof komplett umgegraben, mehrere Seen mit Tauchern abgesucht und Wälder durchkämmt – doch die Frauen blieben verschwunden. Erst vier Wochen nach dem Verschwinden erfährt der Fall eine dramatische Wendung: Ein 16-jähriger Niederländer, der hier Urlaub macht, findet in der Ammer einen Unterkieferknochen, später wird der Rest des Schädels entdeckt – es handelt sich tatsächlich um Heike Klement. Wie sie umgebracht wurde, warum die Leiche schon nach vier Wochen skelettiert war, blieb unklar. Joachim Klement wurde als Mörder ausgemacht, von Hannelore Klement fand sich nie eine Spur.