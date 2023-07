Tödlicher Motorradausflug: 31-Jähriger stirbt – Genervte Verkehrsteilnehmer weichen über verbotene Wege aus

Straße war viele Stunden gesperrt

+ © Dominik Bartl Stark beschädigt: die zwei am tödlichen Unfall beteiligten Autos. © Dominik Bartl

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße 23: Ein 31-jähriger Motorradfahrer stirbt bei einem schweren Unfall zwischen Ober- und Unterammergau. Viele Verkehrsteilnehmer missachteten Sperrungen.

Oberammergau/Unterammergau – Sie knieten vor ihrem Freund nieder, hielten wortlos inne. Nahmen Abschied. Bei einem tragischen Unfall am Samstagnachmittag (15. Juli) auf der B23 verloren die vier Motorradfahrer aus dem Raum Ingolstadt einen aus ihrer Gruppe. Für ihren Spezl war jede Hilfe zu spät gekommen.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bayern

Das Unglück ereignete sich gegen 14.10 Uhr, als der 31-Jährige wie seine Kameraden von Unter- in Richtung Oberammergau unterwegs war. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, ist der Mann aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er mit seiner Maschinei gegen die vordere linke Seite eines Toyota Yaris, den ein 39-Jähriger aus Sigmaringen steuerte. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer in die Höhe geschleudert und knallte anschließend auf den Audi A4 eines Mannes (67) aus dem Raum Innsbruck, der hinter dem Toyota herfuhr.

+ Schilder und Sperrbake missachtet: Verkehrsteilnehmer umfahren den Unfall über den Ammerdamm. © Dominik Bartl

Bundesstraße musste von Einsatzkräften komplett gesperrt werden

Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen des BRK-Rettungsdienstes starb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle. Drei Rettungswagen, ein Notarzt und der Hubschrauber waren zur Unglücksstelle ausgerückt. Kümmerten sich um die Beteiligten. Die Insassen der zwei Pkw erlitten einen Schock. Drei Menschen mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden, alle anderen Betroffenen wurden in den Räumlichkeiten des Roten Kreuzes Oberammergau durch Fachkräfte des Kriseninterventionsdienstes betreut. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser beläuft sich laut Angaben der Polizeistation Oberammergau auf rund 36 000 Euro.

Die alarmierten Feuerwehren aus Unter- und Oberammergau sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und fingen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. An einer Vollsperrung führte kein Weg vorbei. Mit Hilfe der Kameraden aus Saulgrub und Oberammergau wurde die Umleitung eingerichtet. Insgesamt 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

+ Liegt im Graben: das Motorrad des verunglückten 31-Jährigen aus dem Raum Ingolstadt. © Dominik Bartl

Staatsanwaltschaft ordnet unfallanalytisches Gutachten an

Währenddessen ordnete die Staatsanwaltschaft München II unter anderem ein unfallanalytisches Gutachten an, um den Verlauf zu rekonstruieren. Der Oberammergauer Bauhof sorgte indes dafür, einen Sichtschutz auf der B23 zu installieren. Erst dann wurde der parallel verlaufende Wirtschaftsweg für eine wechselseitige Umleitung eingerichtet.

Die Straßensperrung passte einigen Verkehrsteilnehmern offensichtlich gar nicht in den Kram. Sie versuchten, über Abkürzungen nach Oberammergau und darüber hinaus zu gelangen. Eine beliebte Route: der Ammerdamm. Dort kam es teilweise zu chaotischen Zuständen. Dabei dient diese Strecke, die mitten im Naturschutzgebiet liegt, eigentlich landwirtschaftlichen Maschinen als Weg. Zudem ist sie beliebt bei Spaziergängern und Fahrradfahrern. In Oberammergau versuchte die Feuerwehr, die Zufahrt mittels Pylonen und zwei Einsatzkräften zu blockieren. In Unterammergau wurde eine Sperrbake aufgestellt. Zusätzlich zu den Verkehrszeichen, die darauf hinweisen, dass das Befahren des Ammerdamms von Motorrädern und Fahrzeugen verboten ist.

Doch die Bake hielt nicht lange Stand. Sie wurde zur Seite geschoben. Als sie wieder an ihren Platz zurückfand, machten die Autos kurzen Prozess und fuhren daran vorbei. Auch Schimpfwörter kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte sowie die Polizei zeigten kein Verständnis für ein solches Handeln. Sogar die Strecke über die Berggaststätte Romanshöhe sollen Verkehrsteilnehmer genutzt haben, um zügig den Unfall zu umfahren. Die B23 blieb bis 21.50 Uhr dicht.

