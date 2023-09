Motorradfahrer aus Schweden verliert Kontrolle und stirbt – A8 drei Stunden gesperrt

Von: Klaus-Maria Mehr

Der Sturz eines Motorradfahrers auf der A8 löste am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz und eine lange Streckensperrung aus. Der Mann starb wenig später.

Übersee – Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwochabend (13. September) auf der A8 bei Übersee ereignet. Ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Schweden und seine 61-jährige Begleiterin waren auf dem Weg in Richtung München. Nur zwei Kilometer nach der Ausfahrt Übersee, auf Höhe des Chiemsees, verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer aktuellen Mitteilung. Der Unfall passierte laut Polizei gegen 17 Uhr.

Stau auf der A8 nahe des Chiemsees. Nach einem tödlichen Motorradunfall war die Autobahn lange gesperrt. © Imago

Biker verliert Kontrolle auf der A8 – und stürzt in den Tod

Das Motorrad schlitterte noch 70 Meter weiter, bevor es zum Stillstand kam, während der Fahrer am linken Fahrbahnrand liegen blieb. Ein französisches Paar, das den Unfall beobachtet hatte, stoppte sofort und eilte zur Hilfe. Der 42-jährige Franzose begann sofort mit der Erstversorgung des Verunglückten, bis ein zufällig vorbeifahrendes Rettungsteam des österreichischen Roten Kreuzes die Versorgung übernahm.

Trotz laufender Reanimation während des Transports mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 ins Klinikum Traunstein, konnte das Leben des Schweden nicht gerettet werden. Er erlag etwa zwei Stunden später seinen schweren Verletzungen. Seine Begleiterin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde ebenfalls ins Klinikum Traunstein gebracht.

Motorradfahrer verunglückt auf A8 – gesamte Autobahn für drei Stunden gesperrt

Die A8 musste für etwa drei Stunden gesperrt werden, um die polizeiliche Unfallaufnahme und ein von der Staatsanwaltschaft Traunstein angeordnetes Unfallgutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen zu ermöglichen. Der Verkehr wurde währenddessen an der Ausfahrt Übersee umgeleitet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein wurde von 23 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Übersee und der Autobahnmeisterei Siegsdorf unterstützt.

