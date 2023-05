Auffahrt zur A95: BMW-Biker kracht mit Auto zusammen - und bricht sich mehrere Knochen

Die Unfallstelle: Die Kollision passiert an der Auffahrt zur Autobahn A95. © Bartl

Ein Biker hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Großweil mehrere Knochen gebrochen. Zudem entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 20 000 Euro.

Großweil – Herrliches Wetter und sommerliche Temperaturen: Es sollte ein entspannter Motorradausflug werden. Doch es kam anders. Ein Biker erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Großweil mehrere Knochenbrüche. Zudem entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 20 000 Euro. Der 48-jähriger Motorradfahrer aus Schongau war kurz nach 14 Uhr mit seiner BMW auf der Staatsstraße 2062 von Großweil in Richtung Murnau unterwegs.

Auf Autobahnauffahrt: BMW-Motorradfahrer kollidiert mit Auto und erleidet starke Verletzungen

Plötzlich überquerte gegenüber der Autobahnauffahrt zur A95 eine 28-jährige Eberfingerin mit ihrem Nissan-Pkw aus dem dortigen Parkplatz kommend die Staatsstraße. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben den Biker, und es kam zur Kollision am Beginn der Auffahrt zur A95. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine gegen den rechten vorderen Kotflügel und wurde samt Motorrad über das Auto geschleudert. Dabei prallte er gegen einen unbeteiligten, entgegenkommenden VW eines 26-jährigen Münchners, der ebenfalls beschädigt wurde.

Die Großweiler Feuerwehr rückte mit 20 Ehrenamtlichen an. Neben der Absicherung der Unfallstelle leisteten sie Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Außerdem mussten ausgelaufene Betriebsstoffe aufgefangen werden. Zusätzlich zum Rettungsdienst kam auch der BRK-Helfer-vor-Ort aus Ohlstadt zum Einsatz. Die Polizei aus Murnau kümmerte sich um die Unfallaufnahme. Der Schongauer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Nissan entstand Totalschaden.

