Motorradfahrer stürzt am Kesselberg - Maschine prallt gegen Felswand

Von: Andreas Steppan

Ein Motorradunfall hat sich am Freitagabend am Kesselberg ereignet (Symbolbild) © Arndt Pröhl

Glück im Unglück hatte ein 22-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen am Freitagabend bei einem Unfall am Kesselberg - auch wenn sein Motorrad jetzt nur noch Schrottwert hat.

Kochel am See - Totalschaden an einem Motorrad entstand am Freitagabend bei einem Unfall am Kesselberg. Nach Angaben der Polizei war ein 22-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen gegen 19 Uhr auf der Serpentinenstrecke von Kochel in Richtung Walchensee unterwegs.

Sturz in „Schaukurve“ am Kesselberg: Motorradfahrer bleibt unverletzt

In der berüchtigten „Schaukurve“ stürzte er mit seinem Motorrad. Die Maschine schlitterte noch ein Stück über die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen eine Felswand.

Der 22-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 15.000 Euro.

