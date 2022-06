Schrecklicher Unfall zwischen Egling und Wolfratshausen: Motorradfahrer tödlich verunglückt

61 Rettungskräfte im Einsatz

Bei Neufahrn ereignete sich am Sonntag ein schwerer Unfall: Ein Mann verlor sein Leben, zwei Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2070 bei Neufahrn. Ein Motorradfahrer stieß aus noch unbekannter Ursache mit einem BMW zusammen. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des BMW sowie dessen Beifahrer – er musste aus dem Wrack freigeschnitten werden – erlitten Verletzungen.

Motorradfahrer tödlich verunglückt - schrecklicher Unfall zwischen Wolfratshausen und Egling

Der Fahrer eines dritten beteiligten Fahrzeugs. ein Porsche, kam wohl mit dem Schrecken davon. „Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt“, teilte eine Beamtin der Wolfratshauser Polizeiinspektion auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Staatsstraße war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden komplett gesperrt. Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Egling, Neufahrn, Wolfratshausen und Weidach, das BRK sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt waren 61 Rettungskräfte vor Ort.

