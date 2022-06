Müller, Neuer, Musiala und Co: Ein Geretsrieder ist der Friseur der Fußballstars

Von: Dominik Stallein

Wall of Fame: In seinem Salon präsentiert Alex Giurgiu stolz die Trikots von Top-Kickern wie Jamal Musiala, Alphonso Davies und Lucas Hernandez © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Alex the Barber“ aus Geretsried schneidet den DFB-Kickern die Haare. Der 31-Jährige besuchte kürzlich die Nationalmannschaft - und schwärmt von den Profis.

Geretsried – Prominente Gäste ist er auf den edlen, schwarz-goldenen Stühlen in seinem Salon gewohnt. Gleich alle Stars der deutschen Nationalmannschaft auf einmal zu erleben, das war selbst für Alex Giurgiu eine neue Erfahrung. Der Friseur, der „Alex the Barber Men’s Salon“ an der Adalbert-Stifter-Straße betreibt, besuchte vor wenigen Tagen das DFB-Team in Herzogenaurach und sorgte dafür, dass 13 Spieler und einige Staff-Mitarbeiter frisch frisiert in den Länderspiel-Klassiker gegen England starteten.

Müller, Neuer, Musiala und Co.: Ein Geretsrieder ist der Friseur der Fußballstars

Für Giurgu „ein Wahnsinnserlebnis“. Als der Geretsrieder mit seinem Koffer voller Scheren, Rasierer, Ringlicht und Styling-Gel zur Nationalmannschaft reiste, „habe ich mich gefreut, aber ich war voller Adrenalin“ – wie ein Profi vor dem Pokalfinale. Als er dann in Herzogenaurach Niklas Süle, Noch-Bayern-Verteidiger, traf, war es mit der Anspannung vorbei: „Hey, Bruder, alles klar“, habe ihm der Fußballstar zugerufen – man kennt sich, Süle ist Stammgast beim Barber aus Geretsried. „Die Spieler waren alle wahnsinnig nett“, erinnert sich Giurgiu.

Vor England-Spiel besuchte Geretsrieder Friseur die DFB-Profis - „Alex the Barber“ hat Erfahrung mit Starfrisuren

Das erzählt er, während er in seinem Salon sitzt. Hinter ihm an der dunklen Wand hängen signierte Trikots von Stars wie Jamal Musiala, Alphonso Davies, Süle, Lucas Hernandez (alle Bayern München), Dominik Szoboszlai und Karim Adeyemi (damals noch Salzburg, heute Leipzig und Dortmund). Ihnen allen hat der Herrenfriseur schon einen frischen Schnitt verpasst. Sie dankten es ihm mit ihren Shirts, die er stolz in seinem Laden präsentiert. Auch aus Herzogenaurach nahm der Rumäne ein Präsent mit: „Als ich Manuel Neuer die Haare geschnitten hatte, kam er ein paar Minuten später wieder und hatte Torwarthandschuhe mit Widmung dabei.“

Karim Adeyemi „wie ein Familienmitglied“: Barber aus Geretsried auf Du und Du mit den Fußballprofis

Mit einigen Fußballprofis hält er engen Kontakt. Karim Adeyemi, der im Sommer von Salzburg nach Dortmund wechselt, hat er schon mehrfach besucht. An Giurgius Geburtstag lud ihn der schnelle Stürmer sogar ins Salzburger Stadion ein. Als Adeyemi ein Tor schoss, widmete er dem Friseur den Treffer: Mit seinen Fingern formte er ein „A“, wie Alex. Adeyemi war erst ein Kunde, „jetzt ist er wie ein Familienmitglied für mich“, sagt Giurgiu stolz.

„Es gibt so viele Friseure in ganz Deutschland – und einer kann die Nationalmannschaft besuchen. Für mich ist das eine Riesenehre“ – aber auch eine große Verantwortung. Das 1:1 im Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen England sahen am Dienstagabend fast neun Millionen deutsche Fußballfans im Fernsehen. „Wenn ich jemanden schief schneide, sehen das so viele Menschen“, erklärt Giurgiu. Was für die Fußballstars gilt, gilt in seinem Laden für jeden Kunden: Bevor der Schnitt nicht perfekt ist, ist seine Arbeit nicht erledigt..

Geretsrieder Friseur eröffnete 2019 - und ist jetzt Star-Barber

Dass ihm das anvertraut wird, wäre so oder so schon etwas Besonderes. Wenn man bedenkt, dass der 31-Jährige erst im September 2019 seinen Salon eröffnet hat – und in der Zwischenzeit monatelang während der Lockdowns schließen musste – wird die Erfolgsgeschichte noch beeindruckender. „Es ist ein Traum, der wahnsinnig schnell wahr geworden ist.“ Nicht nur viele Profikicker wurden auf Giurgiu aufmerksam: Er ist Markenbotschafter für den Friseurausstatter Wahl, beim Internationalen Barber-Wettbewerb in Berlin belegte er 2019 den ersten Platz bei Herrenschnitten.

Wie ernst dem Geretsrieder sein Handwerk ist, zeigt er gern: Das Logo seines Ladens trägt er an einer Halskette. Auf seiner rechten Hand hat er sich Friseur-Motive tätowieren lassen, einen Kamm zum Beispiel auf den Ring- eine Schere auf den Zeigefinger. „Ich wollte immer Friseur sein und einen eigenen Salon haben“, erinnert er sich. Dass er sich jetzt hochoffiziell Starfriseur nennen darf, „ist eigentlich unglaublich“.

