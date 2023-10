Auf zwei Flügen: Lufthansa-Besatzungen entscheiden sich kurz nach dem Start für Rückkehr nach München

Von: Lucas Sauter Orengo

Eine Lufthansa-Maschine vom Typ Airbus A350-941 am Flughafen München. (Symbolbild) © IMAGO / Arnulf Hettrich

Gleich zweimal mussten Lufthansa-Flüge aus München kurz nach dem Take-Off wieder zurück zum Erdinger Moos fliegen. Beide Flüge wurden anschließend storniert.

Flughafen München - Zwei Lufthansa-Maschinen mussten zuletzt am Münchner Airport kurz nach dem Start wieder ans Erdinger Moos zurückkehren. Wie das Portal avherald.com berichtet, waren Flüge nach Sofia und und Vancouver betroffen. Beide Flüge wurden anschließend storniert.

Auf zwei Lufthansa-Flügen: Besatzung entscheidet sich kurz nach Start für Rückkehr nach München

Bei dem ersten betroffenen Flug handelte es sich dem Bericht nach um Flug LH - 476 nach Vancouver in Kanada. Grund war demnach das Fahrwerk, welches sich nach dem Take-Off nicht mehr einfahren hatte lassen. Nach etwa 45 Minuten in der Luft habe sich die Besatzung daher entschlossen, zurück an den Münchner Flughafen zu steuern. Nach einer entsprechenden Inspektion ging die Maschine vom Typ Airbus 350-900 wieder in den Betrieb.

Flughafen München: Lufthansa-Flüge kurz nach Take-Off abgebrochen

Ähnliches, so die Berichte weiter, ereignete sich an Bord des Fluges LH-1704 von München nach Sofia. Demnach habe die Besatzung hier festgestellt, dass die Bremssysteme wenig Druck aufzeigten.

Nach etwa 40 Minuten in der Luft entschloss man sich demnach auch hier, zurück ans Erdinger Moos zu steuern. Nach etwa 38 Stunden in der Technik kehrte die Maschine vom Typ Airbus A319-100 wieder in den Betrieb zurück.

