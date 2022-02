Großaufgebot bekämpft Brand in Lagerhalle bei München - Ein Feuerwehrmann verletzt

Von: Günter Hiel

105 Feuerwehrleute waren im Einsatz (Symbolbild) © feuerwehr olching

Mit 105 Einsatzkräften haben die Feuerwehren Kirchheim, Heimstetten und Aschheim in der Nacht auf Donnerstag eine brennende Lagerhalle gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Kirchheim - Am Donnerstag, 3. Februar, um 3.35 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Benzstraße in Kirchheim alarmiert, meldet die Kreisbrandinspektion. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Lagerhalle, der Feuerschein war weit sichtbar.

Feuerwehr setzt zwei Drehleitern ein

Die Feuerwehren setzten zweie Drehleitern ein und konnten so wurde das Dach der Lagerhalle löschen. Gleichzeitig rückten mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in die Halle vor. Durch den massiven Einsatz der Feuerwehren konnte ein Ausbreiten auf weitere Teile der Halle vermieden werden. Noch am Donnerstagvormittag waren Kräfte mit Restarbeiten an der Halle beschäftigt, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale.

Feuerwehren aus Kirchheim, Heimstetten und Aschheim im Einsatz

Insgesamt waren Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchheim, Heimstetten, Aschheim, der ABC-Zug München Land, die UG-ÖEL, die Kreisbrandinspektion Landkreis München, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Leitung hatte Kirchheims Kommandant Franz Fischer. Die Feuerwehr Poing rückte mit einem Großraumlüfter an, um den Rauch aus der Halle zu drücken.

THW überprüft Standsicherheit der Halle

Für die Überprüfung der Standsicherheit der Halle wurde der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) München Land hinzugezogen. Die Feuerwehr Heimstetten setzte auch eine Drohne ein. Um 05.09 Uhr konnte durch den Einsatzleiter „Feuer unter Kontrolle“ an die Feuerwehreinsatzzentrale gemeldet werden.

105 Feuerwehrleute im Einsatz - Einer verletzt

Im Einsatz waren insgesamt 105 Einsatzkräfte. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Zur Schadenshöhe und Brandursache lagen noch keine Informationen vor.