Großeinsatz in Klinik bei München: Frau getötet - verstörende Details zur Tat

Von: Franziska Konrad, Max Wochinger

Teilen

Ermittler der Polizei vor dem Isar-Amper-Klinikum in Haar. © Wochinger

Im Isar-Amper-Klinikum in Haar (Landkreis München) wurde am Dienstagmittag eine Frau getötet. Die Polizei berichtet außerdem von einem Brand in einem Patientenzimmer.

Eine 40-jährige Frau ist am Dienstag (31. Mai) im Isar-Amper-Klinikum in Haar getötet worden.

Als tatverdächtig gilt eine 32-jährige Person, die ebenfalls in der Klinik untergebracht war.

Inzwischen hat die Polizei erste Hintergründe bekanntgegeben.

Update vom 31. Mai, 17.16 Uhr: Eine 40-jährige Patientin wurde am Dienstagvormittag im psychiatrischen Klinikum in Haar offenbar getötet und angezündet. Eine 32-jährige Person soll die Tat begangen haben.

Erste Ermittlungen der Polizei sollen zeigen: Die 40-Jährige aus München wurde durch „stumpfe Gewalteinwirkung“ getötet. Ob das Feuer vor oder erst nach der Tat gelegt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Tötungsdelikt im Landkreis München: Polizei nimmt tatverdächtige Person in Klinik fest

Als tatverdächtig gilt eine 32-jährige Person – auch sie war auf der Station untergebracht. Nähere Angaben dazu machte das Präsidium nicht. Beamte konnten sie in einem der Zimmer der geschlossenen Einrichtung festnehmen. Sie wurde erst am Montag von Polizisten ins Krankenhaus nach Haar eingeliefert, laut Sprecher Marc Aigner wurde sie in der Münchner Altstadt in einer „psychischen Ausnahmesituation“ aufgegriffen. Von der Person sei eine Gefahr für sich selbst und Mitmenschen ausgegangen, so das Präsidium.

Wieso hatte die tatverdächtige Person trotz der Gefährdung Kontakt mit anderen Patienten in der geschlossenen Einrichtung? Das kbo-Klinikum und der Träger, der Bezirk Oberbayern, machten dazu keine Angaben. Sie verwiesen auf das Polizeipräsidium. Das teilte mit, dass die Türen innerhalb der geschlossenen Einrichtung wohl offen standen. Das Kommissariat 11 und 13 ermitteln nun, auch Vertreter der Gerichtsmedizin waren am Dienstag in Haar.

Update vom 31. Mai, 13.30 Uhr: Inzwischen sind weitere Infos zu dem Tötungsdelikt in Haar bekannt. Wie die Polizei München berichtet, wurde der Feuerwehr bereits um 10.15 Uhr ein Feuer im Isar-Amper-Klinikum gemeldet. Wie unserer Mitarbeiter vor Ort berichtet, konnte das Feuer relativ schnell gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurde allerdings ein weiblicher Leichnam entdeckt. Hierbei handelt es sich um eine 40-jährige Frau mit Wohnsitz in München.

Tatverdächtig ist eine 32-jährige Person. Nach einer psychischen Ausnahmesituation in der Münchner Altstadt, wurde diese von der Polizei am Montag, 30. Mai, in die geschlossene Abteilung der Einrichtung eingeliefert.

Tötungsdelikt bei München: Polizei präsentiert bisherigen Ermittlungsstand

Dort kam es dann zum Zusammentreffen mit dem 40-jährigem Opfer. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Frau in einem Patientenzimmer von der tatverdächtigen Person durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet. Anschließend setzte die tatverdächtige Person den Raum in Brand.

Die Polizei ist weiter vor Ort in Haar im Einsatz. Die Ermittlungen der Kripo laufen.

Großeinsatz im Isar-Amper-Klinikum: Polizei bestätigt Fund von toter Frau

Ursprungsmeldung (31. Mai, 13.00 Uhr): Ersten Anzeichen nach kam es im Landkreis München am Dienstag, 31. Mai, zu einem Tötungsdelikt. Wie die Polizei München mitteilt, soll im Isar-Amper-Klinikum eine 40-jährige Frau getötet worden sein. Anschließend brach in einem Patientenzimmer offenbar Feuer aus.

Tatverdächtig ist laut den Beamten eine 32-jährige Person, die ebensfalls dort behandelt wird. (kof)