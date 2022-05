Großeinsatz in Klinik bei München: Frau getötet - Erste Infos der Polizei

Von: Franziska Konrad, Max Wochinger

Teilen

Ermittler der Polizei vor dem Isar-Amper-Klinikum in Haar. © Wochinger

Im Isar-Amper-Klinikum in Haar (Landkreis München) wurde am Dienstagmittag eine Frau getötet. Die Polizei berichtet außerdem von einem Brand in einem Patientenzimmer.

Eine 40-jährige Frau ist am Dienstag (31. Mai) im Isar-Amper-Klinikum in Haar getötet worden.

Als tatverdächtig gilt eine 32-jährige Person, die ebenfalls in der Klinik untergebracht war.

Inzwischen hat die Polizei erste Hintergründe bekanntgegeben.

Update vom 31. Mai, 13.30 Uhr: Inzwischen sind weitere Infos zu dem Tötungsdelikt in Haar bekannt. Wie die Polizei München berichtet, wurde der Feuerwehr bereits um 10.15 Uhr ein Feuer im Isar-Amper-Klinikum gemeldet. Wie unserer Mitarbeiter vor Ort berichtet, konnte das Feuer relativ schnell gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurde allerdings ein weiblicher Leichnam entdeckt. Hierbei handelt es sich um eine 40-jährige Frau mit Wohnsitz in München.

Tatverdächtig ist eine 32-jährige Person. Nach einer psychischen Ausnahmesituation in der Münchner Altstadt, wurde diese von der Polizei am Montag, 30. Mai, in die geschlossene Abteilung der Einrichtung eingeliefert.

Tötungsdelikt bei München: Polizei präsentiert bisherigen Ermittlungsstand

Dort kam es dann zum Zusammentreffen mit der 40-jährigem Opfer. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Frau in einem Patientenzimmer von der tatverdächtigen Person durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet. Anschließend setzte die tatverdächtige Person den Raum in Brand.

Die Polizei ist weiter vor Ort in Haar im Einsatz. Die Ermittlungen der Kripo laufen.

Großeinsatz im Isar-Amper-Klinikum: Polizei bestätigt Fund von toter Frau

Ursprungsmeldung (31. Mai, 13.00 Uhr): Ersten Anzeichen nach kam es im Landkreis München am Dienstag, 31. Mai, zu einem Tötungsdelikt. Wie die Polizei München mitteilt, soll im Isar-Amper-Klinikum eine 40-jährige Frau getötet worden sein. Anschließend brach in einem Patientenzimmer offenbar Feuer aus.

Tatverdächtig ist laut den Beamten eine 32-jährige Person, die ebensfalls dort behandelt wird. (kof)