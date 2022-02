Junge Frau tot in Wasserkraftwerk: Arbeiter machen schreckliche Entdeckung nahe München - Kripo ermittelt

Von: Armin Forster

Das Wasserkraftwerk in Pfrombach aus der Luftperspektive. Dort wurde am Mittwochmorgen ein weiblicher Leichnam geborgen. © Bayerische Vermessungsverwaltung

Im Pfrombacher Wasserkraftwerk bei Moosburg wurde am Mittwoch eine junge Frau tot geborgen. Nun ermittelt die Kripo zur Identität und den Unglücksumständen.

Pfrombach - Es waren Routinearbeiten, die Mitarbeiter des Wasserkraftwerks in Pfrombach (Stadt Moosburg, Kreis Freising) am Mittlere Isar Kanal Mittwochfrüh durchführen wollten. Doch beim Ablassen des Wassers aus dem Einlaufbecken, in dem eine Reinigung stattfinden sollte, fiel dem Personal gegen 7.30 Uhr plötzlich etwas Ungewöhnliches zwischen dem üblichen Treibholz auf. Man griff zum Telefon und alarmierte die Feuerwehr.

Mit der zunächst noch neutral formulierten Mission „Bergung eines Objekts“ rückte die Freiwillige Feuerwehr Pfrombach-Aich zum Kraftwerk aus und stieg zu zweit über Leitern die rund acht Meter ins Revisionsbecken hinab. Die Einsatzkräfte wurden unterstützt von Mitgliedern der Moosburger Wasserwacht. Auch die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising aus dem Nachbarlandkreis Erding hatte sich währenddessen aufgemacht, um den Bereich von der Wasserseite aus abzusichern.

Unbekannte Leiche in Kraftwerk Pfrombach bei Moosburg entdeckt - Kripo ermittelt

Auf dem Beckengrund angekommen, wurde aus schlimmen Befürchtungen traurige Gewissheit: Bei dem Fund handelte es sich um den Leichnam einer jungen Frau. Die Tote wurde schließlich mithilfe einer Korbtrage und eines Mobilkrans nach oben befördert. Dort übernahmen Beamte der Polizei. Weil es keinerlei Hinweise zur Identität der Frau und den Todesumständen gab, übernahm die Kripo Erding die Ermittlungen. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord dem Freisinger Tagblatt mitteilte, dauern die Untersuchungen noch an. Ob eine Obduktion der Leiche angeordnet wird, müsse noch geprüft werden. „Wir gleichen nun die Vermisstendatenbanken ab und nutzen alle sonstigen Möglichkeiten, die uns bei der Identifizierung zur Verfügung stehen“, erklärte die Sprecherin.

Das tragische Einsatzszenario ging an den Helfern nicht spurlos vorüber. „Leider gehören solche Fälle aber zu unseren Aufgaben dazu“, sagt Tobias Huber, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Moosburg. „Und leider haben sich die Ertrinkungsunfälle in den letzten Jahren gehäuft, in denen wir Tote bergen mussten - etwa bei dem Fall am Anglberger Weiher oder an Flüssen im Umkreis.“ Auch Rainer Göbl, Kommandant der Feuerwehr Pfrombach-Aich, versuchte, das Geschehen für seine Truppe so professionell wie möglich einzuordnen. „Wir suchen für solche Bergungen schon extra Leute heraus, die im Vorfeld sagen, dass sie das vertragen.“

