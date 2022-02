S-Bahn-Crash bei München: Todesopfer und mehrere Schwerverletzte - Hubschrauber kreist über Gelände

Von: Lucas Sauter-Orengo

Beim Zusammenstoß von zwei S-Bahnen sind offenbar auch Menschen verletzt worden. © Merkur.de

Großer Polizeieinsatz in München: Wie die Polizei mitteilt, sind am Nachmittag zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Es gibt ein Todesopfer.

Am S-Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn bei München sind am Montagnachmittag zwei S-Bahnen zusammengestoßen. (Siehe Erstmeldung vom 14. Februar)

Offenbar ist ein Mensch bei dem Unfall verstorben. (Siehe Update von 18.00 Uhr)

Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

S-Bahn-Crash bei München: Todesopfer bestätigt - Hubschrauber kreist über Gelände

Update, 18.27 Uhr: Die Polizei hat das Todesopfer jetzt bestätigt. Mehr als zehn Personen sollen nach aktuellem Stand der Dinge verletzt worden sein.

Update, 18.00 Uhr: Wie br24.de und bild.de berichten, hat der Zusammenstoß zweier S-Bahnen wohl ein Todesopfer und mehrere Schwerverletzte gefordert. Wir können diese Meldung derzeit noch nicht bestätigen. Die Strecke ist nach Angaben der Polizei derzeit voll gesperrt.

S-Bahnen bei München zusammengestoßen - Hubschrauber kreisen über Gelände

Update, 17.52 Uhr: Wie der Münchner Merkur berichtet, wurden bei dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen (siehe Erstmeldung) einige Personen verletzt. Offenbar wollte die S-Bahn in Richtung Wolfratshausen gerade um die letzte Kurve biegen, bevor sie in Sichtweite des Bahnhofs Schäftlarn kam. Aus noch unklarer Ursache war da die S-Bahn in Richtung München bereits losgefahren und die beiden Züge stießen zusammen. Derzeit sind viele Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Zahlreiche Rettungsdienste sind vor Ort und kümmern sich um Verletzte und Menschen, die offenbar unter Schock stehen. Wärmedecken werden ausgegeben. Hubschrauber kreisen über das Gelände und Zeugen werden befragt.

Erstmeldung vom 14. Februar 2022

München - Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz am S-Bahnhof Ebenhausen-Schäftlarn bei München. Wie die Beamten mitteilen, kam es nach aktuellem Stand der Dinge am Montag, 14. Februar, gegen 16.40 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier S-Bahnen. Wie die Polizei weiter informiert, gibt es wohl verletzte Personen.

Zwei S-Bahnen nahe München zusammengestoßen - Polizei spricht von Verletzten

Die beiden Bahnen sind an einem Hang, etwa in der Höhe zum Abzweig der Straße zum Kloster zusammengestoßen. Das Gelände ist laut einer Augenzeugin schwer zugänglich. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Einsatz. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Weitere Informationen in Kürze