Nächtlicher SEK-Einsatz: Haus evakuiert - Münchner verbarrikadiert sich und droht Wohnung anzuzünden

Von: Günter Hiel

Das SEK lauert auf eine Möglichkeit zum Zugriff. © Thomas Gaulke

Nach einem heftigen Streit hat sich ein Münchner in der Wohnung seiner Partnerin in Ottobrunn verbarrikadiert und gedroht, Feuer zu legen. Das Haus wurde evakuiert, auch das SEK rückte an.

Ottobrunn - Am Sonntag gegen 22.30 Uhr kam es in Ottobrunn zu einem Streit zwischen einem 48-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer 53-jährigen Ottobrunnerin. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei haben die beiden eine Beziehung und der Auslöser des Streits, bei dem der Mann die 53-Jährige bedroht haben soll, könnte in einer Beziehungsproblematik gelegen haben. Die 53-Jährige konnte die Wohnung verlassen. Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall mitbekam, verständigte den Polizeinotruf 110, meldet die Polizei.

SEK-Einsatz bei München: Mann droht damit, Haus anzuzünden

Polizeikräfte rückten an und stellten fest, dass der 48-Jährige sich in der Wohnung der Frau im zweiten Stock verbarrikadiert hatte und drohte, die Wohnung in Brand setzen zu werden. Zum Schutz der weiteren Bewohner wurde das sechsstöckige Haus geräumt. 26 Personen kamen im Groß-Rettungswagen der Berufsfeuerwehr München unter. Die Freiwilligen Feuerwehren Ottobrunn und Neubiberg stellten vorsorglich den Brandschutz sicher und stellten zwei Sprungretter vor dem Gebäude auf.

SEK-Einsatz in Ottobrunn: Polizei überwältigt Mann an der Wohnungstür

Die Polizeibeamten konnten Kontakt zu dem 48-Jährigen aufnehmen und er öffnete die Wohnungstür, wo er überwältigt werden konnte. Insgesamt waren über zehn Streifenbesatzungen im Einsatz, Kräfte des SEK sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Nach Haus-Evakuierung: Der betrunkene Mann kommt in die Psychiatrie

Der deutlich alkoholisierte 48-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er wurde wegen mehrerer Straftaten unter anderem wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten angezeigt.

