Wetter-Warnung jetzt auch für München: Dauerregen und starker Wind

Von: Elisa Buhrke

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen und Windböen in München. © tz.de Collage: IMAGO / Wolfgang Maria Weber und Deutscher Wetterdienst (DWD)

Der DWD warnt im Süden Bayerns vor Dauerregen, Wind- und Sturmböen. Weite Teile Oberbayerns und auch Stadt und Landkreis München sind betroffen. In Schwaben gilt sogar Alarmstufe Rot.

Update, 13. November, 15.21 Uhr: Die Regenfront im Süden Bayerns breitet sich weiter Richtung Norden aus. Laut aktueller DWD-Warnkarte ist nun auch die Stadt München von Dauerregen betroffen. Die Warnung gilt noch bis Mittwochmorgen (15. November) um 10 Uhr. Es werden Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter erwartet. Zudem wird in München noch bis Dienstagmorgen vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 Kilometer pro Stunde gerechnet. In exponierten Lagen können auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 64 km/h auftreten.

DWD weitet Warnungen aus: Ganz Bayern und nun auch München betroffen

Update, 13. November, 11.30 Uhr: Der DWD hat seine Warnung vor Windböen inzwischen auf den gesamten Freistaat ausgeweitet. Auch in Stadt und Landkreis München sollen von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 4 Uhr morgens, Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h auftreten. In exponierten Lagen kann es sogar zu Sturmböen um 65 km/h kommen.

Die Warnung vor Dauerregen gilt weiterhin für den gesamten Süden Oberbayerns und Schwabens, die betroffenen Gebiete reichen bis in den Landkreis München hinein und damit bis direkt vor die Tore der Landeshauptstadt. Zusätzlich warnt der DWD nun auch von Montag, 10.30 Uhr, bis Dienstag um Mitternacht in Niederbayern und im Süden der Oberpfalz vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 bis 40 l/m². Betroffen sind unter anderem die Gebiete rund um Passau und Cham.

Dauerregen vor den Toren Münchens – Alarmstufe Rot in Schwaben

Erstmeldung, 13. November, 9.24 Uhr: München - Es wird ungemütlich in Bayern, vor allem in allen Landkreisen südlich von München: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Dauerregen und Windböen, teilweise sogar schweren Sturmböen ausgesprochen. Seit Sonntagmittag (12. November) regnet es demzufolge in einem durch. Das nasse Wetter soll noch bis Mittwoch (15. November) gegen zwölf Uhr erhalten bleiben – bis Dienstagmorgen gepaart mit peitschendem Wind. In Schwaben gilt sogar Alarmstufe Rot vor ergiebigem Dauerregen.

Der Süden Bayerns ist derzeit von leuchtenden DWD-Warnungen in gelb, orange und rot durchzogen. In folgenden Landkreisen gilt die Warnung vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 l/m² bis hin zu zwischen 70 und 90 l/m²:

Schwaben: Unterallgäu, Ostallgäu, Kaufbeuren

Unterallgäu, Ostallgäu, Kaufbeuren Oberbayern: Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Landkreis München, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Miesbach, Stadt und Landkreis Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land

In Lindau (am Bodensee), im Oberallgäu, in Kempten und im Süden des Ostallgäus gilt sogar Alarmstufe Rot: Der DWD warnt vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 80 und 100 l/m², in Staulagen werden Mengen über 140 l/m² erreicht.

Amtliche Warnung des DWD: Wind- und Sturmböen im Süden Bayerns

Darüber hinaus kommt es im Süden Oberbayerns und im Allgäu von Montag (13. November) um 8 Uhr bis Dienstag (14. November) um 6 Uhr zu schweren Sturmböen. Betroffen sind Höhenlagen oberhalb von 1000 Metern mit Windgeschwindigkeiten zwischen 85 km/h und 95 km/h. In exponierten Lagen muss sogar mit orkanartigen Böen bis 105 km/h gerechnet werden.

Auch in weiten Teilen Schwabens, darunter auch Augsburg und Neu-Ulm, treten bis Dienstag gegen 4 Uhr morgens Windböen auf mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h, in exponierten Lagen Sturmböen zwischen 75 km/h.

