Münchner prescht mit Auto durch Rettungsgasse und überfährt Lkw-Fahrer

Ein unglaublicher Vorfall hat sich auf der A96 beim Etterschlager Tunnel ereignet. Ein Münchner nutzte mit seinem Land Rover die Rettungsgasse - und hat einen Lkw-Fahrer überrollt.

Etterschlag/Weßling - Am Donnerstag gegen 10 Uhr wurde die Höhenkontrolle des Tunnels Etterschlag ausgelöst und die A96 in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Es entstand ein Rückstau und alle Autofahrer bildeten vorbildlich eine Rettungsgasse, so berichtet es die Polizei.

Nur einer tanzte wortwörtlich aus der Reihe: Ein 43-jähriger Fahrer aus München benutzte die Rettungsgasse, um mit seinem Land Rover an den stehenden Autos vorbeizufahren und schneller vorwärts zu kommen.

Der Lastwagenfahrer wollte wohl den Münchner in der Rettungsgasse stoppen

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer, der mit seinem Lkw-Zug wegen der Rettungsgasse auf dem Seitenstreifen stand, hatte sein Fahrzeug verlassen und wollte nach ersten Erkenntnissen den Fahrer des Land Rover von seinem verkehrswidrigen Verhalten abhalten.

Hierbei wurde er von dessen Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Traunstein wurde schwer verletzt und in eine Münchner Klinik verbracht.

Die VPI FFB weist erneut darauf hin, im Stau stehende Fahrzeuge nach Möglichkeit nicht zu verlassen und als Fußgänger die Fahrbahn der Autobahn zu betreten.

Lesen Sie auch: Unfassbares Video: Lkw fährt vor Feuerwehr durch Rettungsgasse.

mm/tz