Orte, an denen Morde geschahen und Unheimliches passierte: Münchner stellt Lost Places in Oberbayern vor

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Auf den Spuren magischer Orte: Fritz Fenzl, hier in Holzhausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Autor Fritz Fenzl stellt in seinem neuesten Buch „Schauerorte – Logen – Morde in Oberbayern“ Gruselorte in Oberbayern vor. Einige davon liegen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine alte, inzwischen abgerissenen Holzhütte unterhalb der Kirche St. Johannes in Holzhausen: Von rituellen Opfern und schwarzen Messen ist die Rede, ebenso von Geistererscheinungen und einem toten Raben, der an Karfreitag auf dem Grab eines bekennenden Okkultisten abgelegt worden war. „Ein absolut unheimlicher Platz“, betont Fritz Fenzl. Er besuchte Orte, an denen Morde geschahen und Unheimliches passierte – und schickt nun Interessierte mit seinem Buch „Schauerorte – Logen – Morde in Oberbayern“ auf Gruseltour.

Gruselorte in Bayern: Autor besuchte Orte, an denen Morde geschahen und Unheimliches passierte

„Der Starnberger See, oder auch Würmsee, lockt nicht nur die Reichen und Schönen an, sondern auch die schweflig dunkle Seite“, ist der Autor überzeugt. Er erzählt von den Vorkommnissen in der Villa des Grafen von Schrenck-Notzigen an der Ammerlander Seestraße, von Untoten, vom Erscheinen der gerufenen Geister.

Der Starnberger See lockt nicht nur die Reichen und Schönen an, sondern auch die schweflig dunkle Seite.

Vom Skelett, das in einem Kanalschacht bei Andechs steckte. Oder wie war das, mit der Madonna, die in Bernried ihren Platz für eine schönere Skulptur räumen musste – und zu weinen begann? Fenzl spricht über die schwarzmagisch gekleideten Kapuzengestalten auf dem Weg zur Pähler Schlucht bei Kochel. Und, auf Holzhausen zurückkommend: „Hier, über und unter der Erde, schlummern dunkle Geheimnisse, die niemals genannt werden wollen.“

An 85 Gruselorte und Lost Places quer durch Oberbayern nimmt Fenzl seine Leser mit, so auch zu den letzten Ruhestätten der Mordopfer Walter Sedlmayr und Rudolph Moshammer. Er beschreibt in den einzelnen Kapiteln kurz die Geschichte, wie man zu der angegebenen Adresse kommt – und spart auch nicht mit Tipps.

85 Gruselorte und Lost Places quer durch Oberbayern - Autor spart nicht mit Tipps

Diese reichen von einer lohnenswerten Einkehr oder dem Besuch einer Erlebnis-Imkerei, bis hin zur Uhrzeit, um den größten Gruselfaktor zu erzielen. „Am besten bei Vollmond allein erkunden und sich vorher einlesen. Nur bei bester seelischer Verfassung durchführen,“ lautet der knappe Rat, wann man die Alte Anatomie in Ingolstadt „erspüren“ soll.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Frenzl wurde 1952 in München geboren, studierte Germanistik, Katholische Theologie, Geschichte, Kunstgeschichte und Bildhauerei. Während des Studiums fing er an zu schreiben – und galt in den 1980er-Jahren als jüngster Turmschreiber. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen folgten.

Großes Interesse an Lost Places - „In gewisser Weise war das schon immer so“

Später leitete er neun Jahre lang das Münchner Literaturarchiv Monacensia, macht heute noch Führungen durch München und seine besonderen magischen Plätze und Kraftorte. Und dann war da noch das eigene Empfinden, das er während seiner Recherchen entdeckte. „Ich bin wie eine lebende Wünschelrute“, sagte er einmal. Er spüre einfach die Ausstrahlung und Kraft eines Ortes, egal ob im negativen oder positiven Sinn.

Woher kommt das Interesse des Münchners an den Verbrechen und Schauergeschichten? Gerade Lost Places haben heutzutage Hochkonjunktur. „In gewisser Weise war das schon immer so“, glaubt Fenzl und verweist auf die grausamen öffentlichen Hinrichtungen im Mittelalter. „Zum einen diente das zur Abschreckung, zum anderen aber auch der Unterhaltung des Volkes.“

Und wie geht es dem Autor selbst? Kann man nach so viel Recherche über Leid und Tod überhaupt noch gut schlafen? Fenzl lacht. „Ich schlafe fantastisch gut.“ Aber: „Wenn ich ehrlich bin, ich möchte mich in meinem nächsten Buch zur Abwechslung lieber einmal mit heilenden Orten beschäftigen.“ Vorausgesetzt natürlich, die Geister lassen ihn – was absolut nicht sicher ist. sh

Info

Das Buch von Fritz Fenzl „Schauerorte – Logen – Morde in Oberbayern (85x Sightseeing noir)“ ist im Omnino Verlag unter ISBN 978-3-95894-260-8 für 15 Euro erschienen.

Gänsehautlektüre: Fritz Fenzls aktuelles Buch. © Privat

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.