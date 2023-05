Tödlicher Unfall mit Motorrad: Für eine 24-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Die Staatsstraße 2064 zwischen St. Heinrich (Gemeinde Münsing) in Richtung Beuerberg musste aufgrund eines tödlichen Unfalls am Donnerstagnachmittag gesperrt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2064 im Gemeindebereich Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen): Für eine 24-Jährige kam am Donnerstagnachmittag jede Hilfe zu spät.

Münsing – Eine 24-Jährige aus Königsmoos im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2064 im Gemeindebereich Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ihr Leben verloren. Laut Polizei war die junge Frau Sozia auf einem Motorrad, der Fahrer hatte die Gewalt über die Ducati verloren. Der Mann (59) aus Rohrbach an der Ilm (Landkreis Pfaffenhofen) erlitt bei dem Unfall schwerste, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2064: Für eine 24-Jährige kommt jede Hilfe zu spät

Im Anschluss an die Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er mit einem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II.

Lesen Sie auch: Großeinsatz in Münsing - Dachstuhl geht in Flammen auf

Ducati-Fahrer (59) verliert bei Überholvorgang Gewalt über sein Motorrad

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Wolfratshausen war das Duo gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße von St. Heinrich kommend in Richtung Beuerberg unterwegs. Beim Überholen des Pkw eines Münchners (40) in einer leichten Linkskurve erkannte der 59-Jährige offenbar zu spät, dass ihm ein Pkw entgegenkam. Am Steuer saß ein 51-Jähriger aus Baden-Württemberg. Der Versuch, dem Wagen in letzter Sekunde auszuweichen, führte zu dem tragischen Unglück: Die Ducati kam nach rechts von der Fahrbahn ab, die Sozia wurde mutmaßlich vom Sitz gegen einen Baum geschleudert. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei sperrte die Staatsstraße im Bereich des Unfallorts für mehr als zwei Stunden. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.