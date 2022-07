Nach verheerendem Brand an Turnhalle: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus

War es ein Gasbrenner?

+ © Lory Die hölzerne Fassade der Turnhalle ist nach dem verheerenden Brand an einer Realschule in Murnau völlig hinüber. © Lory

Der Brand an einer Realschule in Murnau richtete hohen Sachschaden an. Nun stellt sich die Frage nach der Ursache. War es ein Gasbrenner?

Murnau – Auf dem Platz vor der Turnhalle der Realschule Murnau liegt ein Haufen verkohlter Bretter, es riecht immer noch nach Rauch, die Fassade macht einen stark mitgenommenen Eindruck. Das Feuer, das am frühen Mittwochnachmittag, 6. Juli, an der Holzverkleidung des Gebäudes wütete, hat deutliche Spuren hinterlassen.

Murnau: Turnhalle in Flammen – hoher Sachschaden

Zwar musste die Schule evakuiert werden, doch die vier Personen, unter ihnen eine Schülerin und ein Schüler im Alter von 14 Jahren sowie ein Lehrer, die durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden, da sie Rauchgase eingeatmet hatten oder leicht unter Schock standen, sind wohlauf. Auch der Mann, der vorsichtshalber in die Murnauer Unfallklinik gebracht worden war, konnte das Krankenhaus laut Polizei noch am Mittwoch wieder verlassen. „Ich bin froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind“, sagt Schuldirektor Ralf Havelka.

Der Sachschaden indes ist beträchtlich, über die Höhe differieren die Meinungen und Schätzungen. Während die Polizei die Summe, die zur Wiederherstellung der Turnhalle nötig ist, auf 50 000 Euro taxiert, geht Havelka von einem deutlich höheren Betrag aus. „Ich rechne mit rund 100 000 Euro.“ Ähnlich hatte sich Murnaus Polizeichef Joachim Loy am Mittwoch geäußert. Nach Havelkas Kenntnisstand ist nicht nur die Fassade in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch ein Lüftungsrohr. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, Sachaufwandsträger der Schule, hält sich bedeckt. „Zur Schadenshöhe haben wir noch keine Erkenntnisse“, teilt Behördensprecher Stephan Scharf mit.

Verheerender Brand an Murnauer Turnhalle: Kripo mit ersten Ergebnissen

Die Kripo Garmisch-Partenkirchen, die die Ermittlungen führt, kann immerhin schon erste Ergebnisse zur Ursache des Feuers vorweisen. Sie geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. „Ursächlich war möglicherweise das Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner, wobei es offenbar zu einem Funkenübertritt auf die Holzverkleidung der Turnhalle gekommen war“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit, das seinen Sitz in Rosenheim hat.

Die Arbeiten soll der Polizei zufolge der Hausmeister der Realschule vorgenommen haben. Weder das Landratsamt noch Schulleiter Havelka wollten sich dazu äußern.

Turnhalle bald wieder nutzbar – doch wer haftet für den Schaden?

Sportunterricht ist in der Turnhalle zurzeit nicht möglich. Im Landratsamt rechnet man damit, dass „nach derzeitigem Stand“ in der Halle selbst ab nächster Woche wieder normal Sportunterricht stattfindet, während die Umkleiden Scharf zufolge vermutlich zunächst nur eingeschränkt genutzt werden können. Das ist allerdings nicht mehr als eine Prognose. „Eine eingehendere technische Untersuchung der Halle hat noch nicht stattgefunden“, erklärt Scharf. Die beschädigten Gebäudeteile sollen demnächst beseitigt werden, der Wiederaufbau dürfte sich allerdings länger hinziehen. „Das kann durchaus bis Ende des Jahres dauern“, sagt Scharf.

Bleibt noch die Frage zu klären, wer für den Schaden haftet? Inwieweit die Gebäudeversicherung oder eine andere Versicherung den Schaden abdeckt, wird derzeit vom Landratsamt ermittelt. „Das hängt vermutlich auch von den Untersuchungsergebnissen der Polizei zur Brandursache ab“, meint Scharf.

