Muslime beten in Moschee – Anwohner fühlt sich von „Gesängen“ gestört

Von: Theresa Kuchler

In der Moschee an der Drosselstraße treffen sich die Gläubigen der Islamischen Gemeinschaft „Milli Görüs“ Schongau regelmäßig zum gemeinsamen Gebet. © Hans-Helmut Herold

Weil Mitglieder der Islamischen Gemeinschaft „Milli Görüs“ Schongau wohl auch nachts laut beten, fühlt sich eine benachbarte Familie gestört. Bei der muslimischen Religionsgemeinschaft sieht man kein Problem.

Schongau – Schon frühmorgens stehe er oft senkrecht im Bett, klagt Klaus Lechner. Der Schongauer wohnt in der Nähe der Moschee an der Drosselstraße, in der die Mitglieder der Islamischen Gemeinschaft „Milli Görüs“ Schongau seit mehr als 20 Jahren ihren Glauben ausleben. Weil von dort mindestens einmal in der Woche „Gesänge“ ertönen würden, die „nicht auszuhalten“ seien, fühlt sich Lechner gestört. „Die fangen mitten in der Nacht zum Beten an, mit offenen Fenstern und voller Beschallungsanlage.“

Im Sommer gebe es Phasen, in denen Lechner und seine Familie „kein Auge zu bekommen“. Vor allem in heißen Nächten, wenn die Muslime seiner Meinung nach die Fenster offen halten müssen, weil die Temperatur in der Moschee sonst wohl nicht auszuhalten sei. Von Nachbarn wisse Lechner sogar, dass diese mit ihren Schlafzimmern in andere Räume umgezogen seien, um den Geräuschen zu entgehen. „Aber ich will nicht meine ganze Bude umräumen“, macht der Anwohner klar.

Islamische Gemeinschaft „Milli Görüs“ Schongau: „Wir haben die Fenster zu“

Lechner betont aber auch, dass es in kühleren Nächten nicht zu Problemen komme und er „nichts gegen die Leute“ habe. „Die sind immer sehr freundlich und laden uns zu ihren Festen ein“, sagt der Schongauer. Er erwarte von ihnen nur „Respekt gegenüber der Nachbarschaft“.

Gläubige Muslime beten fünfmal täglich. Im Sommer, wenn die Sonne spät unter- und früh wieder aufgeht, auch nachts – denn im Islam soll vor der Morgendämmerung und nach Sonnenuntergang gebetet werden. Dass sich die Nachbarn dadurch derart gestört fühlen, kann sich Temel Simsek nicht vorstellen. Der Vorsitzende der Islamische Gemeinschaft „Milli Görüs“ Schongau versichert auf Nachfrage: „Wir haben die Fenster zu.“

Und das Mikrofon würde seine Glaubensgemeinschaft auch nur dann einschalten, wenn Frauen anwesend seien. Diese beten in der Regel von den Männern getrennt in einem separaten Raum – so auch in der Moschee an der Drosselstraße. „Ohne Mikrofon würden sie uns nicht hören“, erklärt Simsek. Er sagt, dass es sich dabei aber um Ausnahmen handle. Ihm seien in letzter Zeit keine Beschwerden zu Ohren gekommen.

Polizei suchte in Vergangenheit Gespräch und verweist auf 22-Uhr-Regel

Klaus Lechner erzählt derweil, dass er sich in der Vergangenheit bereits mehrmals beschwert habe – sowohl persönlich, als auch bei der Stadtverwaltung und der Polizei. „Die machen aber nichts“, so der Anwohner.

Die Schongauer Polizei bestätigt, dass es schon Beschwerden wegen lauter Gebete in der Moschee gegeben habe. „Es sind Einträge da“, gibt Polizeidienststellenleiter Herbert Kieweg an. Diese seien allerdings schon älter. So weiß er von einer Ruhestörung im Corona-Jahr 2020, zu der die Beamten gerufen wurden. Wegen der damals geltenden Kontaktbeschränkungen wurde auch das Mikrofon genutzt, damit die Gebetsrufe trotz Abstand gut zu hören waren.

Wie es in solchen Fällen üblich sei, hätten die Polizisten mit dem Vorstand der Moschee das Gespräch gesucht und darum gebeten, die Fenster zu schließen, um die Lautstärke zu reduzieren. „Das war dann meines Wissens auch erfolgreich“, sagt Kieweg. Und er fügt an, dass sich Anwohner „bei uns melden sollen“, wenn sie sich nachts gestört fühlen.

Die Polizei macht bei einer Ruhestörung keinen Unterschied, ob es sich um laute Musik oder laute Gebete handelt. Ausschlaggebend sei die Uhrzeit: „Es gilt die 22 Uhr-Regel“, erklärt Kieweg. Wenn es danach zu Lautstärke-Problemen kommt und sich der Konflikt nicht durch Gespräche lösen lässt, melden die Beamten den Fall ans Landratsamt. „Die entscheiden am Ende und können Bußgelder erlassen.“

