„Kühe haben mein Auto zertrampelt“: Mercedes-Fahrer fordert Schadensersatz – selbst Richter muss lachen

Mehrere Zehntausend Euro Schaden entstanden am Spitzingsee durch eine Kuhherde. Die hatte sich nämlich in mehrere Autos auf einem Hotelparkplatz verliebt, schleckte sie ab und stieg sogar aufs Dach.

München - Ein Wochenende in den Bergen mit seiner Clique: Darauf hatte sich Felix F. (33) schon lange gefreut - vor Ort am Spitzingsee erlebten sie dann aber einen echten Urlaubs-Horror! Denn am Parkplatz des dortigen Sportcamps machte sich eine Herde Kühe an den Autos der insgesamt 23 Urlauber zu schaffen - dabei entstanden mehrere Zehntausend Euro an Schäden.

„Das war natürlich ein Schock für uns“, sagt Felix F.. Sein Mercedes C-Klasse war an mehreren Stellen eingedellt und trug Lackschäden davon. „Das ganze Auto war voller Kuhsabber.“ Mit Fotos dokumentierte der Franke, wie die Kühe den Parkplatz auf dem Hotelgelände besetzt hatten. „Sie sind sogar auf meinem Dach herumgetrampelt.“ Mehr als 10.000 Euro an Kosten entstanden für die Reparatur seines Mercedes. Weil der Bayerische Landes-Sportverband dafür nicht aufkommen will, klagte Felix F. - am Donnerstag kam es zum Zivilprozess vor dem Landgericht München II.

Kurioser Fall am Münchner Landgericht: Haben Kühe etwa Autos am Parkplatz begattet?

Dort sorgte Richter Haag für einige Lacher: „Wer weiß, was die Kühe vorhatten. Man könnte meinen, es handelte sich um einen Begattungsversuch.“ Juristisch geht es aber vor allem um die Verkehrssicherungspflicht, also die Frage: Muss ein Hotelbetreiber auf mögliche Gefahren hinweisen, die einen Gast auf dem vom Hotel ausgewiesenen Gästeparkplatz drohen? Möglich wäre dies etwa mit dem Verkehrszeichen Nummer 140 gewesen: „Achtung! Hier kann Viehtrieb stattfinden“, steht darauf zu lesen - sichtbar mit einer Kuh in einem roten Dreieck.

Mit diesem Schild, sagte Richter Haag, „hätten wir hier gar nicht verhandelt.“ Denn dann wäre der Fall klar gewesen: Gäste parken auf eigene Gefahr. Darauf weist mittlerweile auch ein Schild auf der Ferienanlage hin - nicht aber am 10. Juni 2022, als Felix F. und seine Clique zu Gast gewesen waren.

Mercedes-Fahrer ist sauer: Er will die Reparaturkosten in Höhe von 10.000 Euro ersetzt haben

Sie hatte der Betreiber der Anlage nicht auf die Kuh-Problematik hingewiesen - obwohl es, wie herauskam, auch einen Tag vor Anreise der Gruppe schon zu Schäden gekommen sein soll. In der Haftung sieht das Landgericht aber eher nicht den Landwirt als Besitzer der Kühe - sondern vielmehr den Verband, der den Parkplatz betreibt. Der bot an, 50 Prozent der Kosten zu übernehmen - Felix F. lehnte zunächst aber ab. Spätestens am 14. September soll sein Fall entschieden werden. Danach könnten weitere Klagen der Freunde von Felix F. folgen. Für den Sportverband könnte das teuer werden.

