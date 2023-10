Mutmaßlicher Schleuser rast am Sylvenstein-Damm auf Polizisten zu – Verfolgungsjagd bis Österreich

Von: Sabine Schörner

Teilen

Eine Kontrolle am Sylvenstein-Damm hatte weitreichende Folgen (Symbolbild). © IMAGO / Wirestock

Eine waghalsige Verfolgungsjagd haben sich mutmaßliche Schleuser mit der Bundespolizei geliefert. Dabei wurde ein Beamter auf dem Sylvenstein-Damm beinahe von einem Auto angefahren.

Lenggries/Achenpass – Freitagnacht, so schildert es die Polizei, fuhren zwei voll besetzte Mietwagen mit Münchner Kennzeichen von Österreich kommend über den Grenzübergang Achenpass in Richtung Lenggries. Am Sylvensteinsee-Damm signalisierten die Beamten des Bundespolizeireviers Garmisch-Partenkirchen den Fahrzeugführern, dass sie anhalten sollten. Der Fahrer des ersten Wagens stoppte zunächst, gab dann aber wieder unvermittelt Gas. Dabei fuhr er unmittelbar auf einen der Bundespolizisten auf der Straße zu. „Hätte der Beamte nicht schnell reagiert und den entscheidenden Schritt zur Seite gemacht, wäre er nach vorliegenden Erkenntnissen vermutlich von dem Auto erfasst worden“, heißt es im Polizeibericht.

Sylenvstein-Damm: Fahrer gibt bei Polizeikontrolle Gas und fährt direkt auf Beamten zu

Die Streife entschied sich, diesem Pkw mit dem Einsatzwagen zu folgen. „Mit einem riskanten Wendemanöver gelang es dem verfolgten Fahrer, seinen mit mehreren Personen besetzten Pkw wieder in Richtung Österreich zu steuern.“ Die Bundespolizisten wendeten ebenfalls und setzten die Verfolgung über die Landesgrenze hinaus fort. Zuvor hatten sie über Funk sowohl die österreichische Polizei verständigt als auch die Fahndung nach dem zweiten Mietwagen eingeleitet.

Bis nach Österreich: Verfolgungsjagd über Landesgrenze

„Während der waghalsigen Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nahm der Fahrer augenscheinlich auch die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf“, berichtet die Polizei. Als er in Jenbach die von der österreichischen Polizei inzwischen errichtete Straßensperre sah, stoppte er abrupt. Drei Männer sprangen aus dem Wagen und versuchten, zu Fuß zu flüchten.

Um zu entkommen, wendete der Fahrer erneut und zog davon. Allerdings fuhr er geradewegs auf eine weitere Straßensperre zu. Der Fluchtwagen kam wiederum mit einer Vollbremsung zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer flohen zu Fuß. Sie konnten wenig später von der österreichischen Polizei mithilfe von Diensthunden und einer Drohne in Gewahrsam genommen werden.

Vermutliche Schleuser versuchen nach Straßensperre zu Fuß zu fliehen

Bei allen fünf Männern handelt es sich um syrische Migranten, die bereits in Österreich registriert worden waren. Sie müssen sich auf weitere Erhebungen seitens der österreichischen Polizei und auf von Deutschland aus betriebene Ermittlungen wegen illegalen Einreiseversuchs, Einschleusens von Ausländern beziehungsweise Gefährdung des Straßenverkehrs einstellen.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

In dem anderen Mietwagen, der zwischenzeitlich zur chen Fahndung ausgeschrieben war, saßen nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei in Rosenheim ebenfalls mehrere Syrer, die illegal in die Bundesrepublik eingereist sind. Dieses zweite Auto wurde im Verlauf der Nacht von einer Streife der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A8 erkannt und auf Höhe Bergen am Rastplatz Hochfelln gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt waren lediglich noch der Fahrer und dessen Beifahrer in dem Wagen. Beide stammen gebürtig aus Syrien, verfügen jedoch über schwedische Pässe. Offenkundig waren ihre Begleiter zuvor abgesetzt oder unterwegs von einem Abholer „übernommen“ worden.

Mehrere Festnahmen nach Verfolgungsjagd

Die festgenommenen Schweden wurden am Freitag der für Schleusungsdelikte zuständigen Bundespolizeiinspektion Rosenheim überstellt. Am Samstag ordnete der Haftrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend für die Dauer der laufenden Untersuchungen ihre Festsetzung an. Die Bundespolizei lieferte die mutmaßlichen Schleuser getrennt voneinander in die Justizvollzugsanstalten in Bernau und in Traunstein ein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.