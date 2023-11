Es standen schon Schulkinder weinend an der Haltestelle: Dreifache Mutter kämpft für bessere Busverbindungen

Von: Stephanie Uehlein

Drucken Teilen

Danuta Smyczek aus Unterhausen wünscht sich bessere Busverbindungen für Schüler. Der Elternbeirätin am Gymnasium Weilheim liegen dabei nicht nur ihre eigenen drei Kinder am Herzen. © Ruder

Es geht um unpünktliche Busse, ungünstige Anbindungen und weinende Kinder, wenn Danuta Smyczek über Busfahrten von Schülern aus Unterhausen zu deren Schulen in Weilheim und Wielenbach spricht. Die Mutter dreier Kinder beobachtet die Situation seit Jahren und fordert Verbesserungen.

Weilheim – Als Smyczek über die Heimatzeitung vom Fall der zehnjährigen Amy aus Peißenberg erfuhr, die auf der Fahrt zur ihrer Schule in Weilheim in Oderding gestrandet war, entschied sie sich mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Elternbeirätin am Gymnasium Weilheim wünscht sich zum einen, dass es für Mädchen und Buben aus Unterhausen, wo sie auch selbst mit ihrer Familie wohnt, künftig eine verlässlichere Busverbindung zur Grundschule in Wielenbach gibt. Zum anderen fordert sie, dass es Kindern und Jugendlichen aus dem Weilheimer Ortsteil leichter gemacht wird, per Bus zu den weiterführenden Schulen in der Kreisstadt zu kommen.

Smyczek, die drei Kinder im Alter von 14, 13 und acht Jahren hat, fragt etwa: „Wenn sich Weilheim schon einen Stadtbus leistet, warum kann der dann nicht passgenau zum Schulbeginn von Unterhausen in die Stadt fahren?“ Derzeit startet der für Schüler kostenlose Bus um 6.45 Uhr in Unterhausen (Haltestelle Kindergarten), um dann bereits fast eine halbe Stunde vor Schulbeginn am Hallenbad Weilheim (Ausstieg zu Realschule und Gymnasium) anzukommen.

Einen der später in Unterhausen abfahrenden RVO-Busse zu nutzen, ist laut Smyczek keine wirkliche Alternative. Diese seien nämlich immer wieder „sehr voll“. Es sei auch schon vorgekommen, dass Schüler deshalb gar nicht mehr mitfahren konnten. Die Busgesellschaft RVO (Regionalverkehr Oberbayern) habe ihr Angebot reduziert, beklagt Smyczek: Eine für den Schulweg in Frage kommende Busverbindung von Unterhausen nach Weilheim ist weggefallen.

„Im Dunkeln mit dem Fahrrad durch Weilheim – das ist ein Abenteuer“

Im Gegensatz zu den Stadtbussen, die sie kostenfrei nutzen können, benötigen Schüler für RVO-Busse eine Fahrkarte. Diese erhält aber nicht jeder von ihnen kostenlos, der von Unterhausen nach Weilheim pendelt. Es gibt sogar kuriose Situationen – wie auch bei den Smyczeks: Während eine Tochter ein kostenfreies Ticket für ihre Fahrten zum Gymnasium bekommt, wird das ihrer um ein Jahr jüngeren Schwester nicht zugestanden. Der Grund laut Danuta Smyczek: „Das Berechnungsprogramm wurde umgestellt.“

Die Option, den Schulweg von Unterhausen nach Weilheim zu Fuß zurückzulegen, sieht die dreifache Mutter kritisch. „Die Schulranzen der Kinder sind bis zu zehn Kilo schwer“, sagt sie. Und könnte das Rad genutzt werden? „Es gibt Zeiten, da geht es nicht mit dem Fahrrad“, so Smyczek. „Im Dunkeln mit dem Fahrrad durch Weilheim – das ist ein Abenteuer.“ Auch die Karl-Böhaimb-Straße, eine „Fahrradstraße“, sei gefährlich.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kinder standen laut Smyczek unter Tränen an der Haltestelle

Als „Umweltschule“ lege das Gymnasium Wert darauf, dass Schüler und Familien gute Möglichkeiten haben, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Doch in dem Bereich sieht die Elternbeirätin, der nicht nur die Busverbindungen für Schüler aus Unterhausen am Herzen liegen, noch viel Handlungsbedarf.

Andere Probleme als die älteren Schüler haben laut Smyczek Kinder aus Unterhausen, die die Grundschule in Wielenbach besuchen. Es sei schon öfter vorgekommen, das der RVO-Bus mittags nicht pünktlich kam und Schüler lange warten mussten. Kinder seien deshalb unter Tränen an der Haltestelle gestanden. Eltern hätten sich zu Hause Sorgen gemacht. Smyczek fordert daher auch eine bessere Kommunikation zwischen RVO und Schule.

RVO leidet unter Busfahrermangel

RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer versichert auf Anfrage, dass sein Unternehmen die Schule bei Busausfällen informiere – außer es sei etwa wegen kurzfristiger Entwicklungen nicht möglich. Er empfiehlt, die App „Wohin Du Willst“ zu nutzen. Mit dieser könnten zum Beispiel Eltern feststellen, wenn der Bus, den ihr Sohn oder ihre Tochter nehmen wollte, nicht verkehrt.

Kreutzer weist gegenüber der Heimatzeitung darauf hin, dass auch der RVO vom allgemeinen Busfahrermangel in Deutschland betroffen sei. Er spricht von einer „Notlage“ und sagt: „Uns fehlen immer noch 13 Fahrer.“ Auch dass es – wie von Danuta Smyczek kritisiert – einen der Morgenbusse von Unterhausen nach Weilheim nicht mehr gibt, liege am Fahrermangel, in diesem Fall bei einem Partnerunternehmen des RVO. Allerdings hätten Zählungen ergeben, dass das jetzige Busangebot zu der Zeit auf der Strecke ausreiche. Dass Schüler, wie Smyczek sagt, wegen Überfüllung in Unterhausen nicht zusteigen konnten, ist Kreutzer nicht bekannt.

„Es ist schwierig, es allen recht zu machen“

Peter Müller, Vorstand der für den Stadtbus zuständigen Stadtwerke Weilheim, erklärt zum Vorstoß der Mutter: „Es ist schwierig, es allen recht zu machen.“ Den Stadtbusfahrplan besser auf die Bedürfnisse der Schüler aus Unterhausen abzustimmen, sei eventuell bei Fahrplanänderungen der Bahn möglich (der Stadtbusfahrplan orientiert sich an dem der Züge).

Müller weist daraufhin, dass eine einzelne Neuerung im Fahrplan das gesamte Stadtbus-System durcheinanderwirbeln könne. Dieses baut auf vier Busse, die zeitgleich im Einsatz sind, jeweils vier Schlaufen fahren und dabei alle vier Linien bedienen (also unterwegs die Linien wechseln). Aktuell ist es nach den Worten des Stadtwerke-Chefs aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht möglich, den Schülern die von Smyczek gewünschte bessere Stadtbusanbindung zu bieten.

Bei einem anderen Anliegen der Mutter bittet Müller um Unterstützung. Smyczek kritisiert nämlich auch, dass Stadtbusse teilweise zu früh kommen und daher von Schülern verpasst werden. „Dies sollte nicht sein“, sagt Müller beipflichtend. Verfrüht abgefahrene Busse sollten möglichst noch am selben Tag bei den Stadtwerken gemeldet werden, damit der Fahrer leicht ausfindig gemacht und dann kontaktiert werden könne.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.